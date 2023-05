La situación de Jordi Alba en el Barça aún no está resuelta. El lateral izquierdo del club blaugrana tiene aún un año más de contrato con el equipo y a pesar de que desde la directiva le han buscado salida, el defensor ha insistido en que va a cumplir la temporada que le queda en el Camp Nou.

Ante esa posición, desde la entidad culé le han propuesto que, si quiere quedarse, deberá reducirse el salario, ya que es uno de los más altos de la plantilla y la economía blaugrana no pasa por sus mejores momentos. No obstante, el '18' se ha negado a hacerlo ya que ya se lo bajó una vez y no está dispuesto a hacerlo de nuevo. Por ello, y a pesar de que sus agentes y la directiva tuvieron una reunión hace unos días, el FC Barcelona le busca una salida.

Orgulloso de ser culer 💙❤️

¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦! 👏🏻🏆 pic.twitter.com/BKy25wzeEi — Jordi Alba (@JordiAlba) 16 de mayo de 2023

El Atlético, al acecho

Uno de los clubes que estaría muy pendiente de Jordi Alba sería el Atlético de Madrid, tal y como indica el diario Mundo Deportivo. El conjunto rojiblanco sigue desde hace años al lateral zurdo y pretendería aprovechar la complicada situación que se está viviendo en el Camp Nou para hacerse con el jugador.

Por su parte, el Barça podría no ver con malos ojos la operación, si el conjunto madrileño aceptara que en ella entrara Yannick Carrasco y así reducir el precio de 18 'kilos' que atléticos y culés pactaron por el belga este mercado de invierno pasado.

No obstante, la última palabra la tiene Jordi Alba, que se niega a salir del Barça dispuesto a cumplir su último año de contrato, por lo que desde la directiva del club catalán deberán llegar a un acuerdo con el jugar para destensar la situación.