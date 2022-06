Robert Lewandowski lleva muchos meses siendo el gran objetivo del Barça. Xavi Hernández pidió un esfuerzo por él y el club pensaba sacarlo a un precio barato del Bayern de Múnich. Sin embargo, ni siquiera con el fichaje de Sadio Mané ha aflojado sus pretensiones el equipo alemán.

Según informa el diario alemán 'Bild', el cuadro bávaro ha rechazado una oferta de cuarenta millones de euros fijos más cinco en variables. No valorará, de hecho, ninguna propuesta que no alcance los cincuenta 'kilos'. Todo un problema para el Barcelona, que empieza a contemplar la posibilidad de que el polaco no llegue a ser culé.

Morata, Dybala y... ¿Cristiano Ronaldo?

La alternativa más consistente, ahora que la remota opción de Lukaku se ha terminado de escapar con su cesión al Inter de Milán, es Álvaro Morata. El delantero vuelve al Atlético de Madrid tras estar cedido en la Juventus y no ejercer la opción de compra el cuadro turinés. Ya fue una posibilidad que se estudió en enero y ahora que en el Metropolitano tampoco lo quieren vuelve a serlo, según ha adelantado Tuttosport.

También ha militado este año en la Vecchia Signora otra de las cartas que manejan Joan Laporta y Mateu Alemany. No es un nueve puro, pero Paulo Dybala también encaja en lo que pide Xavi. El argentino está libre tras haber acabado su contrato con la Juve y fichar a coste cero beneficiaría mucho a un Barça limitado en lo económico. El problema es que otros clubes como el Inter de Milán también están pujando fuerte por él.

Mucho más complicada es la tercera opción, pero no imposible. Cristiano Ronaldo generó ilusión en el Camp Nou cuando fue ofrecido al Bayern, pues podía tener la llave para sacar de Múnich a Lewandowski, pero el cuadro alemán descartó ficharlo. Jorge Mendes lo está ofreciendo a diferentes clubes, como la Roma de Mourinho, y el Barça es uno de los posibles destinos del astro portugués, que está decidido a abandonar el Manchester United por segunda vez. Sin embargo, su alta ficha es difícilmente asumible para la entidad de la ciudad condal.