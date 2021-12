Temporadón en mayúsculas el de Carlos Sainz en su primer año con la Scuderia Ferrari. El piloto español ha finalizado quinto el campeonato de pilotos, solo superado por los dos Mercedes y los dos Red Bull. Con cuatro podios, incluido el de cierre de temporada en Abu Dhabi, Sainz ha finalizado el campeonato con más regularidad y consistencia en sus resultados que Charles Leclerc. Todo esto antes de un invierno importantísimo para todos los equipos de la Fórmula 1.

Sainz llegó a Ferrari en un momento delicado, ya que justo al dar el salto a la Scuderia McLaren empezó la temporada en perfecta forma con un Norris luchando por el podio constantemente. Sin embargo con el paso de las carreras, tanto Leclerc como Sainz han dado un rendimiento adecuado, gracias también a las mejoras de motor pensando en 2022 que implementó Ferrari a lo largo de la temporada. No obstante el desarrollo del coche de 2021, como la mayoría de equipos véase Alpine, lo abandonaron antes de las vacaciones estivales.

Sainz tiene esperanzas con Ferrari para 2022

El español ya se ha asentado en la Scuderia y ha caído de pie. Sin embargo en Maranello son ambiciosos con 2022. Las primeras sensaciones de Sainz con el simulador del nuevo coche son muy buenas. ""He podido probar el coche nuevo. Es muy diferente de llevar. En el simulador ya noto las diferencias, va a ser duro de pilotar. El año que viene va a ser rápido, no tan lejos de los de este año, pero un coche muy duro de pilotar. Le pido que sea rápido, a lo demás ya me adapto yo. Quiero que el coche sea un cohete y podamos estar arriba, tengo la capacidad de adaptarme a cualquier coche", explicó en un evento publicitario.

Más tarde en El Hormiguero le reconoció a Pablo Motos que el objetivo es todavía mayor, luchar el campeonato con Max Verstappen y Lewis Hamilton: "Con el mismo coche se puede, sí, o con más igualdad de condiciones. El problema es que este año Mercedes y Red Bull iban entre ocho décimas y un segundo por vuelta más rápido, y entre pilotos quiero pensar que no hay más de dos o tres décimas" y añade: "Si hay un piloto que lleva un coche ocho décimas más rápido, por muy bueno que seas, no les vas a poder batir"

La renovación de Sainz con Ferrari

Otro de los temas candentes entorno a la Scuderia es la ampliación de contrato de Sainz. Mattia Binotto ya se pronunció al respecto sobre que la intención del equipo italiano era la de hablar con tranquilidad este invierno con el piloto. Por su parte Sainz está a gusto y también espera que sea una negociación sencilla: "Esto no sé si cambia mi estatus o no, porque siempre he creído que en Ferrari hemos salido en igualdad de condiciones, pero en la Fórmula 1 se da importancia a esta batalla porque es el único que lleva el mismo coche que tú, así que sólo te puedes comparar con tu compañero de equipo".

"No sé, tenemos que sentarnos y hablar con calma, poner todas las opciones encima de la mesa y ver cuál es la más atractiva para todos, pero aún no sé qué voy a preferir. Estoy muy contento en Ferrari, ha sido un inicio idóneo y creo que ambos estamos contentos y nos pondremos de acuerdo», finaliza Sainz.