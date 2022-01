Fernando Alonso dejó la Fórmula 1 como piloto durante dos años, pero nunca se desconectó de ella. Es más, durante su retiro, había dos pilotos por encima del resto que le mantenían enganchado al ‘gran circo’.

"El que me impresionó más cuando estaba en casa viendo la televisión fue George Russell. Me gustaba verle cómo se desenvolvía con el Williams. Y también me gustaba Max Verstappen. Esos eran los dos tipos que me hacían encender la tele", confesó Fernando Alonso en unas declaraciones recogidas por la web oficial de la Fórmula 1.

Al margen de ello, desveló que también se fijaba mucho en las evoluciones del australiano Daniel Ricciardo, que en ese momento estaba en Renault (ahora Alpine, el equipo del asturiano). "Seguía a Daniel porque estaba con el Renault y ese coche me interesaba mucho...", destacó Fernando Alonso.