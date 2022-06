Esteban Ocon no está nada contento de lo que se dice y se habla acerca de su relación con Fernando Alonso. El piloto francés ha explotado y ha querido salir al paso de las últimas informaciones aparecidas para explicar que no existe ninguna tensión entre ambos dentro del box de Alpine.

En este sentido, y pese a la polémica generada sobre una posible tensión entre ambos, asegura que trabajan muy bien juntos dentro de la Fórmula 1.

"En España habéis hecho mucho lío de algo que no es. Tengo mucho respeto hacia Fernando, disfruto mucho con él. Si hubiera tensión entre nosotros, no habría estado estos días con su familia y en su circuito", explicó Esteban Ocon ante diferentes medios de comunicación durante el Gran Premio de España.

Se le veía molesto por lo que se decía ya que, según él, tiene muy buena relación con el español y prueba de ello fue la visita que hizo junto a él a su museo en Oviedo.

Respeto y admiración

"Fue increíble, estaba muy emocionado. Vi esos coches por la tele, vi sus luchas con Michael... Me hizo darme cuenta que me gustaría tener algo así en un futuro. Me motivó más", dijo el piloto galo, que también mostró su admiración por el asturiano.

"Su punto más fuerte es su motivación y su hambre. Fernando siempre está motivado, se mete en el coche y quiere ganar a todo el mundo. Incluso en el karting", concluyó Ocon sobre Fernando Alonso. Palabras que explican mucho pero que tampoco pueden ocultar que el 'buen rollo' de la pasada temporada ha bajado bastante de nivel.