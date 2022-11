La de este domingo en Abu Dabi no es una carrera cualquiera para Fernando Alonso y sus fans. El ovetense se juga el honor con su compañero de equipo, Esteban Ocon, que debido a una serie de vicisitudes a lo largo de este 2022 está por delante en el campeonato sin haber sido más rápido.

La empresa que afronta el 'Nano' no es sencilla, pues debe sumar seis puntos más que el piloto francés para darle el 'sorpasso'. Esto le obliga a ser séptimo si su compañero no puntúa y acabar entre los seis primeros si el galo rasca algo en el trazado de Yas Marina. Algo complicado, pues es difícil adelantar en este circuito y Alonso debería clasificar séptimo y esperar que Ocon no entre en la Q3 para que no depender de accidentes o averías.

Alpine vuelve a favorecer a Ocon y deja a Fernando Alonso sin Libres 1

Siendo el sábado tan importante para clasificar en buena posición el viernes cobra aún más relevancia. Son dos sesiones fundamentales para conocer el estado del trazado, probar los neumáticos y dar muchas vueltas... pero no para el asturiano, que ha visto reducida a la mitad su participación. El motivo es que Alpine ha decidido no sacarlo a pista en la primera sesión de entrenamientos libres.

Contó Doohan, que Ocon le estuvo diciendo desde una semana antes de forma intimidante, que no rompiera su coche cuando lo cogiera en México.



Hoy Jack se monta en el de Alonso y no solo eso, además tiene al propio Fernando dándole consejos de primera mano.



¿Quién ha rodado con el monoplaza del 'Nano'? Doohan. No, el cinco veces campeón del mundo de 500cc no se ha pasado de las motos a los coches: es su hijo Jack, que ha optado por el deporte de las cuatro ruedas y se ha convertido en la principal esperanza de la Academia Alpine tras la marcha de Oscar Piastri a McLaren.

¿Por qué ha corrido Jack Doohan con el monoplaza del ovetense?

La FIA obliga a los equipos a dar una serie de entrenamientos libres a pilotos jóvenes para que tengan la oportunidad de rodar en un Fórmula 1. El español Álex Palou fue uno de los beneficiados y se subió al McLaren, o por ejemplo Drugovich, futuro sustituto de Fernando Alonso, ha tomado prestado el Aston Martin de Stroll. En este caso Alpine debía elegir a cuál de los dos pilotos arrebatar la primera sesión de Abu Dabi y no ha dudado en mantener a Ocon en pista y castigar al español.

El resultado ha sido muy negativo para 'Magic', que ha tenido que adaptarse en menos tiempo al trazado con la única referencia de los datos recogidos por Doohan. Mientras Ocon ha completado 55 vueltas (27+38), Alonso se ha tenido que conformar con 29 y ha registrado un peor tiempo. A pesar de ello solo se ha quedado a cinco milésimas de su compañero y aún dispone de los terceros libres para abrir brecha. El objetivo es clasificar cuatro puestos por delante del galo este sábado. Difícil, pero no imposible.