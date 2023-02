La Misión está en marcha. Fernando Alonso ya trabaja duro en las instalaciones de Aston Martin y la cuenta atrás para el debut en Baréin está activada. El ovetense afronta nada menos que su vigésima temporada en el Gran Circo y tiene el sueño de conquistar su tercer título mundial, aunque es muy difícil.

Los cambios de reglamento en 2023 son escasos. Cierto es que en Silverstone han encontrado lagunas legales y se da por hecho que habrá un salto de calidad que permita alcanzar a Alpine y McLaren, los líderes de la clase media. Sin embargo parece mucho más complicado ponerse al nivel de Red Bull, Ferrari y Mercedes.

Fernando Alonso sigue batiendo récords en la Fórmula 1

A pesar de que sus últimos equipos no han estado a la altura y no le han proporcionado coches ganadores, el ovetense está hinchándose a establecer plusmarcas. Está destrozando los récords de vueltas, carreras, kilómetros... no hay registro de longevidad que se le resista, quitando alguno como el de la edad.

El 'Nano' batirá un nuevo récord en el Gran Premio de Baréin: el de más temporadas en la Fórmula 1. Desempatará con Barrichello, Schumacher y Räikkönen y será el primero en pasar veinte cursos en la categoría. El primero en 2001, dieciséis seguidos entre 2003 y 2018 y tres desde su regreso en 2021.

Las leyendas de Mercedes y Ferrari, superadas por el ovetense

Fernando Alonso bate, de este modo, los registros de míticos pilotos de equipos grandes. Ferrari, de hecho, tuvo el lujo de contar con los cuatro que han llegado a diecinueve temporadas. Eso sí, solo Schumacher y Räikkönen fueron campeones del mundo vestidos de rojo. El 'Nano' estuvo muy cerca.

Rubens Barrichello, además, pilotó para Mercedes. Lo hizo en 2009 cuando nació el equipo bajo el nombre Brawn y ganó el título con su polémico doble difusor. Un año después el equipo fue adquirido por la marca alemana y el brasileño fue sustituido por su eterno compañero en Ferrari: Michael Schumacher. Auténticos mitos de la Fórmula 1 que no van a dejar de serlo pero van a perder este récord en beneficio de Alonso.