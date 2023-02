Llegó la ansiada presentación del AMR23 de Aston Martin. La escudería británica es el nuevo reto de Fernando Alonso tras su paso por Alpine y las expectativas se han disparado. Más allá de la comprensible ilusión de sus fans con la victoria número 33 o de los guiños del piloto en redes sociales, lo interesante es lo que desliza su entorno más cercano.

En un directo del Soy Motor, Antonio Lobato no ha ocultado el hambre del ovetense. "Lo que puedo decir, número uno, Fernando está muy contento", afirmó el narrador de la Fórmula 1 en DAZN. Y no solo lo confirma el 'Nano', pues también lo hace su familia: "Lo he hablado con él, con su padre y con más gente".

El periodista, de hecho, aseguró que las expectativas de Alonso están más disparadas, incluso, que cuando fue campeón del mundo por primera vez con Renault hace ya dieciocho años: "No le he visto tan optimista nunca, ni siquiera en el año 2005, que tenían un pepino y lo sabían y fue mucho más cauto en sus manifestaciones".

Un monoplaza agresivo y trabajado

Otra de las voces del Gran Circo en DAZN como Albert Fábrega también se ha pronunciado. Al comentarista, que no es de los que se dejan llevar por las emociones por ver un 33, le gusta lo que ha visto. "Es agresivo, trabajado, un paso adelante de Aston Martin. No sé si será veloz en pista, pero me gusta", analizó en Twitter.