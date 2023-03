La tensión entre Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez se ha disparado dentro de Red Bull tras el último Gran Premio de Arabia Saudí. Al actual campeón del mundo le ha salido un duro competidor con el mexicano, y a esa lucha interna está muy atento también Fernando Alonso.

El piloto asturiano, el tercero en discordia tras las dos primeras citas del Mundial de Fórmula 1, está dispuesto a pescar en río revuelto. Y en Red Bull las aguas bajan más que movidas tras todo lo acontecido en Yeda.

Una clara muestra de ello es todo lo acontecido en la sala donde donde los pilotos esperan para salir al podio. Y es que ‘Checo’ Pérez estaba más que molesto tras enterarse de que su compañero de equipo había conseguido un punto extra al hacer la vuelta rápida de la carrera en el último giro.

Algo que le sorprendió enormemente pues ambos tenían órdenes de equipo de mantener el ritmo y no forzar más su RB19. "¿Conseguiste la vuelta más rápida al final?" preguntó Pérez a Verstappen. El holandés, muy serio, respondió: "En la última vuelta, sí".

Ahí llegó un incómodo silencio de varios segundos en los que incluso evitaron el contacto visual. Fue entonces cuando Pérez preguntó a su compañero: "¿No te han dicho que mantengas el ritmo?" le dijo.

"Ah, 33.0, sí. Pero luego pregunté cuál era la vuelta más rápida y creo que era una décima más rápida de lo que estábamos haciendo", respondió Verstappen, que lidera ahora la clasificación del Mundial con un punto de ventaja gracias a esa última vuelta.

"Pregunté a dos vueltas del final cuando me dijeron que mantuviera cierto ritmo. Me dijeron que tenía la vuelta rápida y que mantuviera un ritmo determinado. Creo que la comunicación con Max fue la misma. Creo que tenemos que revisar las diferentes informaciones y al final no pude apretar" comentó posteriormente, muy contrariado, el mexicano a los periodistas.

No fue más que la constatación de lo que ya se vivió en carrera. Con un ‘Checo’ Pérez receloso y que no se fiaba en absoluto de lo que se le decía por radio desde el box de la escudería austriaca. Y razones no le faltaban.

El 'zasca' de Verstappen

Tampoco Verstappen acabó contento en Arabia Saudí, dónde le tocó salir en la posición 15ª debido a problemas de fiabilidad en su monoplaza. “No es solo el ritmo del coche, debemos asegurarnos de que somos fiables. Mi primer fin de semana (en Bahréin) no fue limpio, con cambio de balance entre los test y la carrera y más cosas que había por detrás. Aquí remonté hasta el segundo tras el problema de clasificación”, dijo.

Sin embargo, el ‘zasca’ importante llegaría a continuación. “El equipo está contento pero yo personalmente no estoy contento porque no estoy aquí para ser segundo. Me gusta remontar, no me importa, pero cuando luchas por el título y parece que está entre dos coches, hay que asegurarse de que los dos coches son fiables”, recriminó el neerlandés al equipo. Palabras que vaticinan problemas a poco que 'Checo' siga mostrándose competitivo.

Fernando Alonso, mientras, aguarda su oportunidad. Sabe, por experiencia propia en McLaren con Lewis Hamilton de compañero, que las luchas internas por el título abren una ventana para el que llega por detrás con una hoja de ruta bien planificada. En aquel momento fueron Red Bull y Sebastian Vettel los que aprovecharon la oportunidad, ahora quiere ser él con Aston Martin los que acaben pescando en río revuelto.