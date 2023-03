El Gran Premio de Bahréin, el primero de la temporada de la Fórmula 1, nos dejó una gran alegría con el podio número 99 de Fernando Alonso en el ‘gran circo’ a los mandos del nuevo AMR23.

Ese importante salto cualitativo de Aston Martin, sin embargo, también ha dado mucho que hablar en los últimos días con las acusaciones de plagio vertidas desde Red Bull, dónde aún resuenan con fuerza las palabras de Helmut Marko o ‘Checo’ Pérez con el "es divertido ver a tres Red Bull en el podio", además de alguna pullita más de Christian Horner.

No han sido los únicos, también Franz Tost, director de Alpha Tauri, se subió al carro, o incluso Mercedes, muy contrariada por el hecho de que un monoplaza que utiliza sus motores les hubiera ganado la partida en Sakir.

Tajante en Arabia Saudí

Fernando Alonso, cansado, respondió a todos en Yeda. Y lo hizo con contundencia en la previa del GP de Arabia Saudí. "No me importan nada los comentarios. No estoy pendiente, salvo de centrarme en mi equipo y mejorar... Pero se puede ver claramente que hay diferencias entre ambos coches (el RB19 de Red Bull y el suyo) a simple vista", señaló el ovetense.

Más tajante aún se mostró en unas declaraciones al diario ‘Marca’, en las que insistió en el hecho de que ambos monoplazas “son diferentes visualmente y una muestra de ello es que Mercedes dice que el 50% de su coche lo tenemos nosotros y Red Bull dice que el 50% lo tenemos nosotros, y no puede haber dos conceptos más diferentes. No es verdad ninguna de las dos teorías".

En este sentido, Fernando Alonso tiró de lógica para explicar que algunos coches se puedan parecer, y por ello matizó que "el más parecido al nuestro es el Alpine, por los pontones y esos túneles". Curioso cuanto menos la comparativa con su ex equipo tras sus tiranteces en los últimos meses.