No le salieron las cosas a Fernando Alonso en su tercera etapa en Renault, esta vez bajo el nombre de Alpine. Se pareció más a la segunda experiencia, marcada por la polémica victoria en Singapur, que a la primera, en la que fue bicampeón mundial de la Fórmula 1.

En esta ocasión faltó el hombre que le acompañó en su aventura y apostó por él: Flavio Briatore. El empresario italiano fue uno de los nombres propios en el Gran Circo en la primera década del siglo XXI hasta que fue sancionado por la FIA por el famoso incidente de Nelson Piquet. Pese a ello, todavía sigue muy de cerca e incluso mueve hilos en la competición automovilística por excelencia.

Briatore convenció a Fernando Alonso para fichar por Aston Martin

El 'Nano' ha contado cómo se gestó su llegada a un equipo con potencial para estar regularmente en el podio casi una década después. Eso sí, no lo tuvo claro desde el primer instante. "No confiaba al 100% en todo lo que los equipos te cuentan en agosto", ha confesado a Sky Sports. Pero apareció Briatore.

Entre genios se entienden y el ex de Renault ya estaba siguiendo los movimientos de la familia Stroll desde su compra de lo que era Force India: "Flavio estaba bastante interesado en el proyecto Aston Martin. Creo que vio la inversión, vio la visión de Lawrence que, obviamente, es un líder muy importante en el equipo, y si Lawrence tiene un objetivo, lo conseguirá".

🚨 Alonso, sobre su llegada a Aston Martin:



El ovetense habló con su exjefe y le aconsejó que se subiera al barco. El tiempo ha demostrado que Briatore tenía razón y Alonso está volviendo a saborear los podios en una escudería que aspira a ser campeona del mundo: "Y al final lo conseguirá. Puede que le lleve dos años, cinco o siete, pero lo conseguirá, y Flavio apostaba muy fuerte por el proyecto Aston Martin".

Lawrence Stroll, un jefe que inspira confianza al ovetense

La familia de Stroll ha entrado de lleno en la Fórmula 1. Primero llegó el hijo como piloto de Williams y después apareció el padre para crear Aston Martin. Ahora son los compañeros de viaje de Fernando Alonso, que les conocía desde hace mucho: "Nos conocemos desde hace 12 años, cuando Lance era sólo un niño en el karting, y sí, creo que me gusta".

Alonso está encantado con el modo de trabajar del magnate: "Me gusta esta forma de, ya sabes, no tener límites. Lawrence tiene un liderazgo que creo que es bastante contagioso y todo el mundo en el equipo cree lo que él piensa". Exactamente lo que tuvo en Renault con Briatore y lo que le faltó en Alpine: "Con un equipo de Fórmula 1 necesitas tener este tipo de jefe, y una voz que marque la dirección y me gusta este equipo y también mi papel en el equipo, soy consciente de mi papel, perfectamente bien y lo acepto".