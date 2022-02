Según medios internacionales, un grupo de ucranianos de etnia gitana habría sustraído un blindado, o tanque, al ejército ruso en la aldea de Ljubimivka. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha alabado la acción de estos civiles ucranianos.

Lamentablemente no hay más información sobre el hecho, pero todo parece indicar que el vehículo no debería estar muy vigilado por las fuerzas rusas, ya que lo hubieran impedido. No obstante, no se sabe si ha habido bajas entre los ladrones-asaltantes. De ser así hubiera sido una acción bastante peliaguda. Las redes sociales, con bastante humor, han dado visibilidad al hecho, sobre todo en Twitter. A pesar de la terrible situación que se esta viviendo, todavía hay espacio para estas noticias que suelen tener un cariz más relajado, o al menos, eso parece.

Según las últimas informaciones -luego desmentidas- Kiev estaría cercada por las fuerzas de invasión rusa. Esta semana será decisiva en el conflicto. La guerra esta aumentando la tensión de todos los países y habrá que esperar si pronto los dos contendientes se sientan a negociar.