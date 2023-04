Naomi es una de las protagonistas de La Isla de las Tentaciones que más minutos de cámara ha tenido desde que comenzó la sexta edición. Primero por sus celos enfermizos y posteriormente por acostarse repetidamente con Napoli. La valenciana y el italiano lapa practicaron el deporte más antiguo del mundo en la cama, la ducha y hasta en la piscina en la que un rato antes o después bucearon todos sus compañeros. Guarrindongadas hot, vamos.

La novia de Adrián sólo necesitaba una excusa para soltarse la melena y su novio se la dio al darse un beso con Keyla. No pasaron más allá de un pico un día y un par más otro, si bien es cierto que estuvieron muy cerca. Todo ello después de que el valenciano viera cómo Napoli besaba a su pareja. Recordemos que Telecinco manipuló las imágenes para engañar a Adrián y desatar la tormenta. Tampoco es de extrañar, por otra parte.

La cosa es que Naomi tiene un carácter especial, atractivo para programas televisivos, pero en ocasiones se pasa de frenada. Ya te adelantamos lo que le dirá a Adrián en la hoguera final, pero es que antes ya toleró que algunos pretendientes se burlaran de él. No sólo Napoli, que en todo momento supo a lo que iba, sino algún otro que incluso le catalogó como "concejal del PP". No es de extrañar que el valenciano diera un paso al frente en las hogueras de confrontación con los solteros y repartiera todo tipo de zascas, tanto para defender a su novia de los comentarios de Napoli (ejem), como para sacar la cara por sus compañeros. Demostró unas tablas más que notables. Y todo ello sin llorar, oigan.

Otra crítica hiriente de Naomi a Adrián

Pues bien, en una de las conversaciones en las que Naomi metió la pata, destacó lo poco que presuntamente dura Adrián en la cama. Y no durmiendo precisamente. El hecho es que esto se produjo en paralelo a que él presenciara cómo su novia hacía gorrinadas +18 en la ducha con el italiano lapa. Ella, siempre mucho más dura con el empresario de la noche que a la inversa, soltó un hiriente comentario cuando vio las imágenes que creyó ver (Telecinco volvió a jugar con nuestras mentes) de Adrián con Keyla. "Tranquilas, que no tendréis que ver mucho rato, quizás dura como mucho 40 segundos. ¿Ves? Ya está, sencillo", dijo tras ver el vídeo editado sin ser consciente de que realmente su chico no culminó la jugada. Menos, eso sí, tardará el bueno de Adrián en perdonar el kamasutra de su novia con Napoli, pizzero en paro.