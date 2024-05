Cinco razones saludables para incorporar los pistachos en tu dieta diaria

Los pistachos no solo son deliciosos, sino que también ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud. Estos pequeños manjares verdes no solo son ideales como aperitivo, sino que también pueden ser un componente valioso de una dieta equilibrada. Los pistachos no solo son deliciosos, sino que también son una adición saludable a tu dieta diaria. Desde su riqueza nutricional hasta sus beneficios para la salud cardiovascular y la regulación del azúcar en sangre, estos pequeños frutos secos ofrecen una amplia gama de razones para incorporarlos en tu rutina alimentaria. ¡Así que no dudes en disfrutar de unos pistachos la próxima vez que busques un snack saludable y delicioso!

Ingerir 49 pistachos al día te proporcionan tanta proteína como un huevo mediano y no sólo eso. Los expertos consideran que el pistacho es uno de los snacks más recomendables para tomar entre horas por sus múltiples beneficios nutricionales. 28 gramos de pistachos, es decir 49 unidades, aportan 6 gramos de proteína vegetal de alta calidad a nuestro organismo, fibra, vitaminas, minerales, grasas saludables y fitoesteroles, entre otros; lo que repercute de forma favorable en nuestra salud.

Está demostrado que la ingesta moderada de una porción diaria de pistachos (28 gramos, unos 49 granos) no altera la circunferencia de la cintura; es más, sacia el apetito entre horas si la tomas a media mañana o a media tarde. Por ello, se dice que el pistacho se distingue por su alto poder saciante y por ser compatible con una dieta de control de peso. Además, se ha comprobado que el consumo diario de pistachos (20% de las calorías totales de la dieta), durante un período de cuatro semanas, puede reducir el riesgo de dolencias cardiovasculares al disminuir la resistencia vascular periférica, tanto durante el reposo como en situaciones de estrés agudo. Los estudios demuestran que el aporte de grasas saludables y fitoesteroles del pistacho contribuye a reducir la presión arterial: y, que por un efecto sobre el microbiota podría tener un resultado protector cardio metabólico. Además, el pistacho mejora la función endotelial y la rigidez del endotelio.

Los estudios también demuestran que el pistacho mejora el metabolismo de la glucosa reduciendo la diabetes. / SD

El pistacho contribuye a un efecto de mejora del perfil lipídico reduciendo el colesterol total y los niveles en sangre de Lipoproteínas de baja densidad (LDL), conocido popularmente como el colesterol perjudicial gracias al aporte de una gran cantidad de grasas monoinsaturadas. Además, el aporte de luteína al organismo también contribuye al aumento de los niveles de antioxidantes en sangre, lo que minimiza las enfermedades cardiovasculares y posibles problemas arteriales.

Por otra parte, la capacidad antioxidante del pistacho rivaliza con la de la mayoría de alimentos comúnmente conocidos por su poder antioxidante como los arándanos, las granadas, las cerezas o la remolacha e incluso el vino tinto. Así, los pistachos contienen componentes exclusivos como fitoquímicos importantes, entre los que se encuentran diferentes miembros de la familia de la vitamina E (β-tocoferol y γ-tocoferol), carotenoides (beta-caroteno, luteína y zeaxantina), fenólicos y flavonoides, que han demostrado inhibir el crecimiento del cáncer en las tres células cancerosas (mama, hígado y colon) sin causar citotoxicidad a las células.

Cinco razones saludables para incluirlos en tu dieta

1. Rico valor nutricional: Los pistachos son una potencia nutricional en un pequeño paquete. Son una excelente fuente de proteínas, fibra, grasas saludables, antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales. Estos frutos secos contienen aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo, haciéndolos esenciales para una dieta equilibrada. Además, son ricos en vitamina B6, que desempeña un papel crucial en el metabolismo y el desarrollo cerebral.

La fibra presente en los pistachos promueve la salud digestiva y puede ayudar a mantener niveles saludables de azúcar en sangre. También contienen antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que son beneficiosos para la salud ocular. Incluir pistachos en tu dieta es una manera sabrosa de obtener una amplia variedad de nutrientes esenciales.

2. Control del peso: Aunque los pistachos son relativamente calóricos debido a su contenido de grasas saludables, numerosos estudios sugieren que pueden ser aliados en la pérdida y el mantenimiento de peso. A pesar de su valor calórico, su perfil nutricional único puede ayudar a controlar el apetito y reducir la ingesta de calorías en comidas posteriores. Su combinación de proteínas, fibra y grasas saludables crea una sensación de saciedad, lo que puede ser beneficioso para evitar los atracones y picoteos poco saludables.

Es importante consumir pistachos con moderación y como parte de una dieta equilibrada para obtener los beneficios sin excederse en las calorías diarias recomendadas.

3. Cuándo comerlos: La versatilidad de los pistachos los convierte en un snack perfecto en cualquier momento del día. Puedes disfrutarlos como aperitivo entre comidas para saciar el hambre y obtener un impulso de energía. Además, son ideales como acompañamiento en ensaladas, yogurt o incluso en platos principales como pescados y aves.

Los pistachos también son una excelente opción para consumir antes o después del ejercicio. Su combinación de proteínas y carbohidratos puede ayudar a reponer la energía y favorecer la recuperación muscular. Además, su fácil portabilidad los convierte en una opción conveniente para llevar contigo a cualquier lugar.

4. Beneficios para la salud del corazón: Incluir pistachos en tu dieta puede tener efectos positivos en la salud cardiovascular. Estudios científicos sugieren que el consumo regular de pistachos puede reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol "malo") y aumentar los niveles de colesterol HDL (colesterol "bueno"). Esto puede contribuir a la prevención de enfermedades cardíacas y mejorar la salud general del corazón.

Además, los pistachos contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, conocidas por sus propiedades cardiosaludables. Estas grasas saludables pueden ayudar a reducir la inflamación y mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos, contribuyendo así a un sistema cardiovascular más saludable.

5. Regulación del azúcar en sangre: A pesar de su contenido moderado de carbohidratos, los pistachos pueden ser una opción amigable para las personas con diabetes. Su combinación de fibra, grasas saludables y proteínas puede ayudar a ralentizar la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo, evitando picos y caídas bruscas de glucosa.

Al elegir pistachos como parte de tus opciones de snacks, puedes contribuir a mantener niveles de azúcar en sangre más estables. Sin embargo, es esencial moderar la cantidad y tener en cuenta la totalidad de la ingesta de carbohidratos en tu dieta diaria.

Los pistachos tienen un alto poder saciante y son compatible con una dieta de control de peso. / SD

Cosas importantes

Aunque los pistachos ofrecen numerosos beneficios para la salud, es fundamental consumirlos con moderación. A pesar de su perfil nutricional positivo, son calóricos, y un exceso de calorías puede contribuir al aumento de peso. Opta por los pistachos sin sal o con bajo contenido de sal para evitar el consumo excesivo de sodio, lo cual puede ser perjudicial para la salud cardiovascular. Además, presta atención a posibles alergias a frutos secos y ajusta tu consumo en consecuencia.

Para disfrutar al máximo de los beneficios de los pistachos, es recomendable incluirlos como parte de una dieta variada y equilibrada. Combina su consumo con otras fuentes de proteínas, frutas, verduras y granos enteros para obtener una nutrición completa.