Kylian Mbappé no quiere que le vuelva a suceder en el Real Madrid lo que ahora mismo le sucede en el París Saint-Germain. Los fichajes de Al-Khelaïfi han creado un núcleo duro en el vestuario del cual el delantero francés se ha visto en un segundo plano.

Las peticiones de Mbappé para que se haga realidad su fichaje en el club blanco son: la continuidad de Benzema en el Real Madrid, con el que comparte amistad, un núcleo francés, junto a Mendy y Camavinga a los que ambos delanteros quieren unir a Paul Pogba, que en las concentraciones con Francia ya les ha transmitido su objetivo de unirse a ellos en el Santiago Bernabéu.

Mbappé quiere a Pogba en el Real Madrid

"El debate es si el Real Madrid va a fichar a Pogba este verano o no y hay dos jugadores, Benzema y Mbappé, que están forzando para que venga su gran amigo de la selección francesa", afirmó este lunes Eduardo Inda, director de Ok Diario, en el programa El Chiringuito de Jugones.

El problema es que a Florentino Pérez no le hace gracia mantener un estrecho contacto con Mino Raiola, representante de Pogba, con el que no mantiene una buena relación. El presidente del Real Madrid entiende que debe atender a lo que pida el italiano para fichar a Haaland, pues el noruego es un delantero de futuro, pero con Pogba es diferente, pues el centrocampista francés llegaría a coste cero, lo que provocará que Raiola pida unas cantidades muy por encima de lo normal en estos casos. "Desde las más altas instancias me dicen que no les gusta mucho Pogba, pero a la actual figura del Real Madrid y a la futura estrella en ciernes del equipo les gustaría que viniese porque son amigos íntimos", añade Inda.