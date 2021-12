El Club Deportivo Castellón ha recordado las normas de seguridad derivadas del protocolo COVID que los aficionados deberán y no deberán cumplir esta tarde en el partido perteneciente a la jornada 12 del grupo II de Primera RFEF ante el Llagostera-Costa Brava que fue aplazado en su día y que hoy se recupera en Castalia a partir de las 17.00 horas.

El Castellón, que además entre aplazados, liga y Copa va a disputar cuatro partidos consecutivos en su estadio en un lapso de apenas once días, ha recordado que "de acuerdo con la normativa en vigor" no será necesario presentar el pasaporte COVID para acceder al recinto, pero sin embargo por publicación en el DOGV las barras del servicio de cafetería estarán cerradas por lo que solo se pueden llevar envases de 50 cl y sin tapón, no se permitirá comer dentro del recinto, tampoco fumar y será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento.

El recordatorio viene dado por el aumento de contagios en las últimas semanas que está obligando a recuperar medidas.