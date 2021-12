El hermano de Toni Kroos, Felix, ha revelado en el podcast 'Einfach mal Luppen' una curiosidad sobre el futbolista del Real Madrid relacionada con las botas que calza durante los partidos. El alemán tiene una manía que se ha convertido casi en una obsesión: necesita competir con botas blancas.

El propio Felix explica que el día de su presentación como jugador blanco mantuvo una discusión con Adidas por este tema. "No había botas blancas y sabíamos que esto supone un gran problema para Toni". Tras pedir una solución, tuvo que conformarse con unas azules: "Al final no se pudo hacer nada y salió con ellas", recuerda el hermano del centrocampista.

El propio Kroos reconocía su manía en un documental: "Sé que muchos pensarán que estoy loco, pero para mí es importante mirar abajo y ver unas botas blancas. No sé si tengo algún problema psicológico, pero tengo que jugar con botas blancas. Si no es así, no me siento cómodo". Es imposible saber si el blanco le convierte en mejor futbolista, pero lo que es seguro es que mentalmente se siente más liberado, algo imprescindible para rendir como lleva rindiendo desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu.