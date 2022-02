Robert Lewandowski no se olvidó de Leo Messi en unas declaraciones a la revista polaca Pilka Nozna en las que habló del Balón de Oro y de The Best. El delantero del Bayern de Múnich votó al argentino, pero este no se lo devolvió: "Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro, ¿su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí".

Por otro lado, el polaco aseguró que da más importancia a The Best, entregado por la FIFA, que al Balón de Oro, otorgado por la revista France Football. "He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA", alegó.

"Tal vez en el ránking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece porque sé lo duro que trabajé durante muchos años", prosiguió. Sin embargo, quiso restar hierro a cualquier polémica: "Me he dado cuenta de que la política en el fútbol también juega un papel a veces. Los resultados de estas votaciones no afectan de ninguna manera en mí".

Su análisis del presente del fútbol

Además, Lewandowski analizó los cambios de club de los dos grandes dominadores del Balón de Oro en los últimos quince años: "Para Messi, cambiar de club fue sin duda una experiencia mucho más abrumadora. Nunca ha jugado en un país que no sea España, nunca ha hablado otro idioma. Se encontró con una barrera de comunicación. Cristiano ha cambiado de club y de liga varias veces antes. La edad a la que cambias de equipo no es importante, las diferentes circunstancias son decisivas".

Tampoco se olvidó de otros delanteros del momento como Benzema o Haaland: "Karim tiene 34 años y todavía está progresando, es un gran reconocimiento para él. No sé cómo entrena o qué hace, pero demuestra que a esta edad se puede ser un delantero superior y mostrar constantemente cosas nuevas. Erling es un tipo de jugador diferente a mí. Es fuerte, rápido, físico. Su juego se basa en eso. Tengo cualidades diferentes. El hecho de que alguien tenga un gran potencial no significa que se convertirá en una estrella durante muchos años".

En relación a la edad, Lewandowski asegura que todavía no considera que esté en la recta final del momento álgido de su carrera: "Mi cuerpo no me manda señales de que mi mejor momento físico ya haya llegado. Tengo mejores resultados en las pruebas de rendimiento ahora que el año pasado". El polaco lo atribuyó a haberse cuidado bien: "Durante más de diez años, he estado trabajando duro para no terminar mi carrera a esta edad, sino para continuar desarrollándome y superando mis límites. Creo que lo he logrado".