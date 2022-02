"Las lesiones, ¿el fin de Ramos?", es el titular de uno de los medios más afines al club parisino, 'Le Parisien'. Los continuos problemas físicos están haciendo mella en Sergio Ramos y se según asegura el rotativo esto podría suponer una retirada prematura. Según indica el periódico galo, Ramos es el primer afectado de las continuas lesiones que arrastra.

En París valoran el profesionalismo y la dedicación del de Camas, que se machaca horas y horas en el gimnasio. Sin embargo, los continuos viajes a Madrid, el último la semana pasada para la apertura de un gimnasio, no son la causa principal de sus molestias, pero son detalles que no contribuyen, en absoluto, a mejorar la condición física del cuatro veces campeón de la Champions League. Ahora el defensa es duda para enfrentarse a su ex equipo en la Liga de Campeones el próximo 15 de febrero, gran objetivo del defensa.

Cinco partidos en ocho meses

El ex del Real Madrid está viviendo un auténtico calvario en París. El central aterrizó en junio con la vitola de superestrella y la realidad es que apenas ha podido disputar en ocho meses la friolera cifra de cinco partidos, de los cuales únicamente dos completos. Una situación que le hace replantearse su futuro por culpa de las molestias que aqueja en el sóleo.

La última lesión de Ramos es muy similar a la que sufrió la temporada pasada en el Real Madrid, con la diferencia de que se produce en el gemelo derecho y no en el izquierdo. Durante la 2020/2021, el defensa andaluz disputó dos partidos en diciembre y otro enero antes de recaer de la lesión que prácticamente le impidió disputar el tramo final de la temporada y la Eurocopa con España. En este sentido, Jean-Marcel Ferret, que fue médico de la selección francesa, cataloga la lesión de Ramos como "el síndrome del sóleo viejo": "Son lesiones muy molestas porque nunca se puede predecir realmente su evolución. Esto está relacionado con la configuración del sóleo. Sin entrar en los detalles anatómicos, hay que considerar que el envejecimiento del músculo y los golpes recibidos por Ramos durante su carrera tras 19 temporadas al más alto nivel han debilitado sus gemelos", comentó.