Yannick Carrasco fue uno de los protagonistas del encuentro entre el Barça y el Atlético de Madrid. El belga marcó el gol que abrió el marcador y provocó la expulsión de Dani Alves en la segunda mitad. Una acción que el extremo consideró que el lateral la hizo a propósito.

"Me dice que pasé por delante y me da sin querer. Él lo hace queriendo para que lo sienta, para que lo note. No he visto la imagen, pero ahí, tan alto, no creo que sea para coger la pelota", expuso Carrasco a 'Movistar' sobre la acción que le marcó el defensa del Barcelona en la parte de atrás de un gemelo y que significó la tarjeta roja directa para el ‘8’.

"Si no me quedo en el suelo, el VAR no llama al árbitro para la tarjeta roja. He tenido que llamar al árbitro para que vaya a ver y ahí confirmó que era roja", continuó el extremo belga, que admitió que fue una "tarde difícil" por la derrota, aunque comentó que hay que "seguir luchando, trabajando y para adelante".