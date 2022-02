Diego Martínez realizó un trabajo fantástico en el Granada; ascendiendo al conjunto nazarí y logrando clasificarlo para la Europa League. Su trabajo no pasó desapercibido y varios equipos se interesaron en él. Uno de ellos fue el Valencia CF, pero la institución apostó por la llegada de José Bordalás.

Parón para aprender

Tras anunciar que no continuaría en Granada, el vigués sorprendió a todos al no fichar por ningún club el pasado verano. Diego Martínez contaba con un muy buen cartel y decidió tomarse un descanso para seguir formándose.

El entrenador comentó en una entrevista para Estadio Deportivo las razones de su decisión: "No necesitaba parar ni estaba agotado mentalmente, necesitaba mejorar el idioma y prepararme mejor por si en algún momento de mi carrera surge esa oportunidad".

"Quería conocer nuevos métodos de entrenamiento, nuevas organizaciones, incorporar cosas de otros, cosas que te refuerzan, que te confirman, que te abren otras vías... Ir a un nuevo contexto es muy importante, cuanto más conozcas esa cultura y cómo son esas organizaciones, más posibilidades de tener éxito después tienes. Y eso mientras estás entrenando no lo puedes hacer", añadió Martínez.

La llamada de Monchi

Diego Martínez rememora cuando por el año 2009 Monchi le llamó para que dejara el Motril en Tercera División y se uniera a la cantera hispalense.

"Monchi me llama y me ofrece que me encargue de un área nueva en el Sevilla, la de metodología, haciendo entrenamientos por puestos específicos. Algunos amigos me dijeron que lo pensara bien, pero yo lo tenía clarísimo: era entrar en el Sevilla y empaparme de métodos más profesionales. Estuve allí ocho años y el Sevilla cambió mi carrera como entrenador, supuso un punto de inflexión"