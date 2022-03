Marcelo fue anoche el invitado especial de El Hormiguero de Pablo Motos y habló de múltiples temas de actualidad relacionados sobre el Real Madrid y su carrera. A sus 33 años, el lateral acaba contrato a final de temporada y su futuro es una incógnita. Cuestionado sobre cuál será su situación a partir del 1 de julio, el brasileño se abrió no solo a renovar, sino a estar el máximo de años posible vestido de blanco.

"Estoy muy tranquilo. Estoy en el club de mi vida. Tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda jugar con él. El futuro no lo sé. Tenemos partidos importantes, soy el capitán del mejor equipo del mundo y estoy muy arropado por mis compañeros. No pienso más allá. Todo tiene un fin, pero ahora mismo no pienso en esto. Quiero seguir toda mi vida aquí y retirarme en el Madrid, pero no decido yo solo", dijo al igual que reconoció lo que siente siendo capitán.

"Es un orgullo ser uno de los capitanes, pero no es un privilegio. Es cierto que puedes hablar un poquito más fuerte con el árbitro y no pasaría nada. Con el tiempo que llevamos los más veteranos, no nos ha ido mal. Si tienes la oportunidad de elegir quién es tu ejemplo… Si hablo con ellos, seguramente me van a escuchar".

Además, Marcelo comentó sus sensaciones de cara a la eliminatoria de vuelta contra el PSG y habló sobre Mbappé y las informaciones que apuntan a su llegada al Santiago Bernabéu este verano. "No lo veo porque no sé el futuro. Quiero que juegue la vuelta y que esté al cien por cien. No hay que desear el mal a ningún jugador. Si ganamos tenemos que ganar por nosotros, no por que falte algún jugador o se lesione. Tienen que estar todos y que gane el mejor. Por el bien del fútbol", comentó.