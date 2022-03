Joan Laporta tiene miedo de que un jugador del Barça, muy importante para Xavi Hernández, acabe en el Manchester United. ¿El motivo? El presidente del conjunto blaugrana es consciente de que no puede competir económicamente con los equipos fuertes de la Premier. Se trata de Frenkie de Jong.

Desde que llegó Xavi Hernández, el jugador ha pasado de ser considerado un jugador prescindible, e incluso transferible a ser titular indiscutible. En las últimas semanas lo ha jugado prácticamente todo, y no solo eso, si no que ha comenzado a ser determinante. Se ha visto contagiado del buen nivel que han mostrado el resto de sus compañeros, y está siendo una de las noticias más positivas en este tramo de la temporada. Por eso, ya no se plantean venderle. Sin embargo, el jugador no acaba de tener clara su continuidad, y sigue meditando su futuro. Ha recibido ofertas muy llamativas, y hay clubes que están dispuestos a hacer una apuesta importante para conseguir sus servicios. Y para convencerle, le ofrecen un sueldo superior al que percibe actualmente, una cosa que desde el Camp Nou no pueden igualar. Eso ha hecho que se desate el nerviosismo.

En especial, después de que se haya conocido que el Manchester United le considera un objetivo prioritario. Han pensado en De Jong, y ya le han trasladado que tendría un papel fundamental, y pueden pagarle todo lo que exigen él y su representante. Por el momento, Laporta no ha movido ni un solo dedo, pero confía en que el centrocampista nacido en 1997 se mantenga fiel, y rechace a todos los interesados que tiene. El Barça, por su parte, le ha puesto un precio muy elevado. 80 millones de euros es lo que reclaman, más o menos lo mismo que Josep María Bartomeu pagó en su momento. En caso de recibir una oferta superior, deberá de ser estudiada con detenimiento.

El Manchester, por su parte, quiere convertir al internacional holandés en el sucesor de Paul Pogba, quien se marchará totalmente gratis en junio, cuando finalice su contrato. No renovará, y no hay conversaciones con Mino Raiola para llegar a un acuerdo. Su destino aún no está claro, y se habla de su regreso a la Juventus de Turín.