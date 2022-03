Cristiano Ronaldo atraviesa uno de sus peores momentos de su dilatada carrera. A sus 37 años, el portugués vive sus últimos años como profesional, y como a lo largo de su carrera, la polémica siempre le acompaña. Tras la llegada de Ralf Rangnick al banquillo del United, el delantero no ha sido capaz de cuajar buenas actuaciones.

Las alarmas saltaron cuando Cristiano no acudió a la concentración de su equipo en el hotel Lowry, lugar habitual en Manchester donde pernoctan cuando se trata de un partido importante. La ausencia del portugués no fue la única que sorprendió: Varane, Cavani y Shaw tampoco se presentaron el hotel. Finalmente ninguno de los cuatro está en la convocatoria para enfrentarse al Manchester City.

La versión oficial del club

Desde el Manchester United aseguran que la ausencia de Cristiano se debe una pequeña molestia en el flexor de la cadera. Sin embargo, una publicación en Instagram a la que la hermana de Cristiano ha dado 'like' asegura lo siguiente:

"Cristiano Ronaldo no está lesionado ni enfermo. Está al 100%. Buenos días a los que, como yo, estáis tristes y enfadados porque Rangnick decidió arruinarnos el domingo sacando a CR7 del clásico contra el Manchester City simplemente por razones tácticas, para defenderse más en el partido".

Según informa el diario británico The Sun, "los jugadores del Manchester United están sorprendidos por el hecho de que Cristiano Ronaldo no se haya presentado a la reunión previa al partido del sábado por la noche" y "los miembros de la plantilla consideran que un jugador tan veterano como Cristiano Ronaldo debería haberse unido a ellos para apoyarles antes de un partido tan importante".

Por su parte, las ausencias de Varane y Shaw se deben a positivo por Covid 19, mientras que la de Cavani a unas pequeñas molestias por las que no han querido correr riesgos.