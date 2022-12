Ronaldo Nazario, leyenda del fútbol brasileño, se mostró partidario de que "un entrenador extranjero" se haga cargo de la selección de Brasil, tras la eliminación en cuartos de Qatar 2022 frente a Croacia, y aseguró que le "encantaría" que fueran "nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho", aunque recordó que él no "elige". "Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa", dijo. "Han surgido estos nombres en Brasil, pero no sé si es verdad. No veo un problema con que sea un entrenador extranjero con Brasil. Ahora va a haber una discusión grande sobre el futuro entrenador de Brasil, veo con muy buenos ojos esos nombres", amplió.

También comentó lo que, para él, le faltó a su selección para poder eliminar a Croacia. "No supimos perder tiempo en la prórroga tras el gol. Nos faltó ser más listos, es lo único que nos faltó para pasar la eliminatoria", opinó. Un Ronaldo que confió en que Neymar vuelva a jugar con Brasil. "Está muy disgustado con el resultado de Brasil. Es normal que sienta eso ahora mismo, pero estoy seguro de que volverá más fuerte y continuará jugando con Brasil. Todavía es joven y puede jugar la siguiente Copa del Mundo. Estoy orgulloso por cómo mostró su compromiso en los últimos seis meses con Brasil", comentó. "Jugó un gran primer partido, sufrió la lesión de tobillo e hizo muchos sacrificios para jugar otra vez con el equipo nacional. Es muy importante para nosotros y espero que vuelva pronto y más fuerte", completó. El histórico delantero de Brasil valoró también a la nueva promesa del fútbol de su país, un Endrick al que se le relaciona con el Real Madrid. "Es un joven talento de Brasil que va a ser muy bueno. Jugó ya de profesional este año y va a ser un gran talento para los próximos años. No sé si está hecho o no con el Real Madrid, ya veremos. Lo que es cierto, es que como es tan joven vamos a disfrutar de él en Brasil un año y medio como mínimo", aseguró. Además, apostó por Mbappé como el que será el mejor jugador del Mundial, a la vez que se quedó con Francia como gran favorita. "Mi predicción desde el principio siempre fue Brasil y Francia en la final. Brasil ya no está; Francia, partido tras partido, viene confirmando su favoritismo y sigue siendo la gran favorita para ganar el Mundial", comentó. Luis de la Fuente se pone en valor para hacer olvidar a Luis Enrique: "Si alguien conoce el fútbol español soy yo" "Mbappé está haciendo un buen Mundial, decisivo con Francia. Tiene cualidades físicas y técnicas increíbles. Puede ser el mejor jugador del Mundial. Mbappé tiene un talento natural y con solo 23 años una experiencia de haber ganado el Mundial, de haber sido protagonista… cada vez va mejorando su juego", apuntó. "Él sabe cómo usar su habilidad. Cómo ir más rápido que el resto. Usar esta habilidad para ayudar a todo su equipo. Francia es la favorita para ganar el Mundial. Mbappé va a ser el mejor jugador", señaló. Ronaldo aseguró que "estaría feliz si Messi ganara el Mundial", a la vez que no "estaría feliz, como brasileño" si Argentina ganase. "Lo merecemos todos. El fútbol es jugar y ganar. Nadie te va a regalar nada. Por su historia, ni por nada. Tiene posibilidades, por supuesto. Argentina no es que juegue un gran fútbol, pero tiene unas ganas increíbles, corren muchísimo todos juntos, tiene una agresividad todos… y luego tiene a Messi, que cuando se acerca al área es muy decisivo. Personalmente, estaría feliz por él si lo gana", contestó. Al ser preguntado por EFE, Ronaldo dijo que si El Yamiq, jugador marroquí del Valladolid, club que preside, no tiene una cláusula por ganar el Mundial, "se la pondremos". "Se la merece. Estamos encantados de lo que está jugando", comentó antes de ponderar el Mundial que está realizando Marruecos. "Está siendo la gran sorpresa del Mundial. Como juega y como se defiende. Sorprendió a España, a Portugal… es una linda historia del fútbol que un equipo africano esté en una semifinal del Mundial. Es una pasada las reacciones de la gente que se ven en Marruecos", dijo. "Es duro perder, pero que el fútbol nos ofrezca historias tan lindas como la de Marruecos es de apreciar. Me gustaría, pero no creo que puedan ganarlo. Francia tiene un equipo muy sólido", completó. La FIFA critica el estilo juego de España "Ojo con Argentina, que tiene sus posibilidades. Y Croacia, no olvidemos que en 2018 hizo final y ya está otra vez en semifinales, eliminando a Brasil… veremos qué va a pasar. Todo lo que está pasando este Mundial es lindo; había muchas dudas antes de que empezara y es maravilloso ver cómo estamos disfrutando todos de una maravilla de Mundial", añadió. Además, Ronaldo ensalzó el Mundial de Qatar 2022 a nivel organizativo. "Estadios preciosos, no hay atascos, puedes ver dos o tres partidos el mismo día, seguridad impecable, la unión de los pueblos disfrutando… es una edición histórica para el mundo. Histórica para el mundo árabe, que hemos venido aquí con dudas y hemos aprendido mucho de ellos y de ser más tolerantes con la cultura de los demás. Está siendo una pasada; lo estoy disfrutando muchísimo. Una pena que se esté acabando", aseguró. Un Ronaldo que también defendió a un Luis Enrique que fue compañero suyo. "Vi en directo el primer partido de España y me encantó como jugó. Tiene un juego muy característico, el fútbol le pegó una dura paliza con la eliminación contra Marruecos. Me pareció fenomenal que él estuviera haciendo los Twitch durante el Mundial; fue algo extraordinario, espontáneo, moderno… aunque mucha gente en España le machacó por esto. El mundo está cambiando y Luis Enrique lo hizo fenomenal", declaró.