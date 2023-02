El Real Madrid ha hecho oficial la convocatoria de los jugadores que viajarán a Liverpool para intentar encaminar el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones. Carlo Ancelotti se ha visto obligado a dejar en Madrid a dos hombres importantes para su medular.

El primero de ellos es Toni Kroos. El alemán es capital en los planes del italiano, ya no solo por lo que aporta dentro del campo, sino también fuera, ya que sus nueve temporadas en el equipo blanco le avalan como uno de los pesos pesados del vestuario. El centrocampista no podrá estar en el choque de Anfield debido a una gastroenteritis, que ya le hizo perderse los encuentros ante Elche y Osasuna, que no ha podido superar a tiempo.

Por otra parte, Tchouameni es el otro jugador del centro de campo madridista con el que no podrá contar Ancelotti. El francés se ha convertido en pieza fundamental desde la salida de Casemiro a principios de temporada, por lo que también será una baja sensible para el Real Madrid. En el caso del francés, ha sido una gripe la que le ha dejado fuera de la expedición blanca, como ya lo hiciera con el partido de Pamplona.

A parte de ellos dos, el club español tampoco podrá contar con Mendy ni Mariano. De este modo, el técnico italiano tendrá que volver a echar mano de un centro del campo más alternativo, con Camavinga o Dani Ceballos, en un partido que se plantea muy exigente para el Real Madrid.

Benzema se apunta, pero es duda

Quien sí estará en Anfield será el actual Balón de Oro, Karim Benzema. El francés llega entre algodones al crucial duelo, por lo que todavía no está asegurada su presencia en el terreno de juego. El delantero sigue sin encontrar la regularidad que sí le permitió rendir a gran nivel el año pasado.

En esta ocasión, es, de nuevo, una fatiga muscular la que le impide estar al 100%. Karim no se encontró cómodo tras el partido ante el Elche, por lo que decidió no jugar ante el Osasuna, el pasado sábado. Sin embargo, este domingo tan solo realizó una parte del entrenamiento junto con sus compañeros.

En cualquier caso, parece que Benzema sí jugará ante el Liverpool, porque él quiere, pero habrá que esperar para ver a qué nivel lo hará. Lo que está claro es que, a este ritmo de partidos, será difícil que el '9' del Real Madrid pueda recuperarse del todo de esta fatiga y, por tanto, reencontrarse con su mejor versión.