Raúl García solo piensa en rojiblanco. Más concretamente en el rojiblanco del Athletic Club de Bilbao. El delantero navarro acaba contrato con el club vasco el próximo mes de junio y tiene claro que quiere continuar en la disciplina de Lezama. Así lo ha afirmado en el programa EUP!.

"Confío plenamente en que puedo renovar, me siento como para eso. Siempre he dicho lo mismo, en el momento que vea que no estoy para renovar me apartaría a un lado porque no quiero perjudicar a nadie", ha recalcado el delantero de 36 años. El jugador llegó a la entidad de Bilbao en 2015 y está teniendo continuidad en los planes de Ernesto Valverde, por lo que recalca que "el míster sigue confiando en mí".

"Hoy con los cinco cambios los partidos se plantean para ganarlos al final. Me siento cómodo en cualquier situación. Estoy igual de cómodo saliendo de inicio o de suplente, pero tengo muchas cosas para aportar. Estoy tranquilo pero también con ganas de poder saber", ha subrayado.

"Nunca ha sido un problema económico"

"Conmigo nunca ha habido ese problema (el económico), he hecho varias renovaciones aquí y las personas que han tratado saben cómo pienso y cómo actúo. Entonces las excusas para mí no sirven, tengo muy claro que el principal objetivo es saber si cuentas o no cuentas y a partir de ahí nunca hay un problema", ha remarcado Raúl García.

El atacante ha incidido en que está "trabajando para" continuar en el Athletic Club la próxima temporada, aunque sabe que "depende de dos partes" y "una lo tiene claro" por lo que "espera que sí" que pueda llegar a una ampliación de contrato con los 'leones'.