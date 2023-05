Jack Grealish, jugador del Manchester City, ha repasado su carrera y sobre todo su estancia en el Manchester City desde que fichara por el conjunto 'citizen' en 2021, en una entrevista al Daily Mail.

El '10' de los de Guardiola, que este año tiene la posibilidad con el conjunto inglés de lograr el triplete de Liga, Copa y Champions, ha reflexionado sobre la eliminación del curso pasado en semifinales de la Copa de Europa frente al Real Madrid, precisamente, su rival de este año.

"Fue horrible. Lo que más me molestó fue su segundo gol. Dani Carvajal la recibe y la cruza. Levanté la pierna para intentar parar el centro y fue una chapuza. Marcaron y ya sabemos lo que pasó. Me quedé destrozado. Estaba muy deprimido", ha confesado el delantero inglés.

"Erling es el mejor profesional que he visto nunca"

Grealish también ha manifestado cómo es compartir vestuario con uno de los mejores jugadores del mundo, Erling Haaland. El atacante ha destacado que "lo hace todo, se recupera, está en el gimnasio, tiene diez horas de tratamiento al día, baños de hielo, dieta..."

"Es el mejor profesional que he visto nunca. Su mentalidad es algo que no volverás a ver. Por eso es lo que es, pero juro que yo no podría ser así", ha explicado sobre el delantero noruego.

"Tenemos una gran amistad, pero me señala después de un partido y me dice: "Oye, no te vayas esta noche de fiesta". Yo le digo que se calle y se vaya a sentarse en su bañera de hielo. Pero así somos. Dos personas diferentes a las que va bien a su manera", ha concluido.