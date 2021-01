Esto lo quiero ver yo en otros partidos

Por una vez voy a estar bastante de acuerdo con Javi Gracia. No es que el análisis de lo que pasó en el partido sea muy complicado, a veces las cosas se ven tan claras que sobran los comentarios, pero es una realidad que el Valencia CF perdió por haber cometido unos pocos errores que el rival supo aprovechar gracias a la calidad de los jugadores que tiene. No está el equipo donde está por este partido ni por haber perdido los dos con el Atlético, que es con diferencia el equipo más consistente de LaLiga, pero para salir de la situación en que se encuentra tendrá que empezar a aplicar esta lógica que visto el partido parece tan aplastante, pero que no siempre es así.

Cuando el Valencia juegue contra equipos que son claramente inferiores, porque los hay, también tiene que aprovechar los errores e imponer la calidad de los jugadores que tiene, que será menos que la del Atlético pero más que otros muchos. Por cierto, en el gol de Joao Félix que supone el empate para el equipo de Simeone, Luis Suárez está al lado de Jaume y está en fuera de juego. Todo suma y todo resta.

Y así, con un par de puntitos sobre la línea del descenso, es como ha entrado el equipo en una segunda vuelta en la que tendrá que espabilar, cuanto antes mejor, para no meterse en el lío cuando llegue la hora de la verdad. Y así es como entramos en la semana en que se acaba el mercado de invierno y la posibilidad de reforzar el equipo. De momento podemos decir que nada de nada, así que hay que aplaudir a todos esos valencianistas anónimos que, con la que está cayendo, sacaron coches y motos para pintarle la cara a Peter Lim.