Ya es oficial. El Levante UD anunció este lunes el fichaje de Roberto Soldado. El veterano delantero, de 36 años, jugará como granota hasta 2023 tras cerrarse un acuerdo mediante el cual el conjunto de Orriols pagó al Granada CF su asequible cláusula de rescisión (500.000 euros). El ariete, de esta forma, regresa a casa; era su deseo y el valenciano podrá estar cerca de su familia y seguir marcando goles.

Pero antes se despidió a través de sus redes sociales del Granada CF, club en el que militó durante las últimas dos temporadas y en el que hizo historia jugando en la Europa League. Esta ha sido su emotiva carta para decir adiós a la afición nazarí:

"Ha llegado el momento de deciros hasta siempre. Ha sido un camino increíble, algo que ni en mis mejores sueños podía llegar a imaginar. Me siento tan contento y triste a la vez... Triste porque dejo a gente increíble, con los que ha sido un gustazo y un orgullo poder durante estos dos años, en el día a día, sin quitar a ninguno, trabajar con ellos y compartir infinidad de momentos. He llevado el escudo del Granada con orgullo. Me habéis hecho saber lo bonito que es el sentimiento granadista desde el primer día. Vuestro camino continúa y estoy seguro de que con este vestuario y toda la gente que les rodea vais a seguir escribiendo páginas bonitas en la historia del Granada.

Seguid llevando el equipo en volandas como lo hacíais en el estadio antes de la pandemia y desde casa durante ella. ¡El mejor patrimonio que tiene este club es su afición! Se me ha presentado una oportunidad que no podía dejar escapar. Voy a un grandísimo club, con mucha historia, un nuevo reto personal en le que tengo ganas de empezar. ¡Además podré hacerlo cerca de los míos, en mi casa: València! Podré disfrutar de mi familia y amigos, personas que tanto mi mujer, como mis hijos y yo hemos echado tanto de menos durante esta pandemia que nos ha tocado vivir. No sabéis lo felices que mi familia y yo hemos sido aquí. ¡Gracias a la ciudad y a su gente! Gracias de corazón!".