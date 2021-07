El Levante mira hacia Pucela y concretamente a Óscar Plano. A pesar de que el club llegó a darlo prácticamente por descartado, en los últimos días ha vuelto a sondear el fichaje en los últimos días del futbolista del Valladolid, una opción de mercado que se cocía a fuego lento pero en la que no se ha producido ningún avance significativo. El acuerdo con el futbolista, eso sí, es un hecho. No sucede lo mismo con el cuadro blanquivioleta, que no da su brazo a torcer. Pacheta le considera una pieza clave para conseguir el ascenso tras haber perdido la categoría este curso y no está dispuesto a dejarle marchar por un precio bajo y mucho menos gratis. La situación en Orriols no es sencilla.

La operación de esta manera se complica para el Levante, que todavía está pendiente de encontrar ingresos y desbloquear esa operación salida. Para hablar de su marcha, el Valladolid se sentaría a tratarla por un precio mínimo de 2 millones de euros, prácticamente el doble de lo que los granotas están dispuestos a ofrecer por un jugador de sus características. Óscar Plano lleva en cualquier caso en la agenda desde hace tiempo. Encaja en el fútbol combinativo y ofensivo de Paco López y él estaría encantado de recalar en el Ciutat de València. Está dispuesto a apretar en ese sentido, aunque lógicamente no a ponerse en rebeldía ni a salir mal del conjunto de Pucela.

Coincidiendo con el arranque de la pretemporada, Óscar Plano habló con Pacheta y el director deportivo para exponerles su situación y explicó que su deseo es seguir jugando en la máxima categoría. La opción granota colmaba sus expectativas pero de momento está haciendo la pretemporada y jugando los amistosos.

No parece, a plazo corto, que la situación vaya a cambiar, con lo que todo apunta a que el Levante buscará alternativas para reforzar una posición de extremo en la que solo cuenta con De Frutos y Morales como jugadores específicos, ya que Hernani no cuenta y se le está buscando una salida. Al luso le queda una última temporada de contrato y tiene una de las fichas más altas de la plantilla. Por su parte, aunque hay otros futbolistas que pueden jugar por fuera, el Levante necesita ese perfil extremo añadido para afrontar la 21/22.

Perfil de Óscar Plano

El atacante ha sido un jugador fundamental para Sergio Gónzalez en el Valladolid. Desde su aterrizaje en el José Zorrilla en 2017/18 el futbolista ha ido creciendo. En su primer curso con el cuadro blanquivioleta, el jugador participó con 4 goles y 8 asistencias durante la temporada regular. Se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo en ese ascenso y además marcó dos goles, la mitad de los que había hecho durante las 42 jornadas previas.

En la máxima categoría, desde la primera temporada, jugó 30 encuentros de titular de los 33 en los que participó. Hace solo un año marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias y esta temporada por primera vez ha participado en 10 goles (5 tantos y 5 asistencias).