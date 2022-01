José Luis Morales ha publicado, a media tarde el día del cierre de mercado, un comunicado en sus redes sociales en referencia a la información publicada por este periódico sobre su salida del Levante en este mes de enero.

Apoyándose de una foto besándose el escudo del Levante UD, Morales aseguró que se ha visto "obligado a escribir" tras la información revelada por SUPER y que destapa que Quico Catalán le ha cerrado la puerta a salir ahora del club.

"Hace mucho tiempo que no escribo nada por aquí, pero hoy me han obligado a ello. Escribo estas palabras en relación a la noticia que ha sacado el periódico Superdeporte en referencia a mi posible salida el último día de mercado del Levante UD. Mi equipo. Ni mi agente Javier Piquer ha hablado con el presidente Quico Catalán ni el presidente con mi agente ya que es una situación simplemente imposible de valorar bajo ningún concepto por mi parte.

No tengo que demostrar lo que siento por este club y me parece de muy mal gusto que se difame sobre mi persona pero más aún no puedo permitir que se difame sobre el compromiso que tengo con el club que me ha dado todo. Club que apostó por mí cuando nadie creía y que con el esfuerzo, tanto suyo como mío, hemos conseguido ser lo que soy hoy en día. Por esto jamás se me pasaría por la cabeza salir del Levante U.D. pero mucho menos en estos momentos tan difíciles que todos los granotas estamos pasando. Mi único pensamiento en estos momentos es ayudar junto con mis compañeros a que el Levante U.D. salga de esta situación . No dejaré ni un segundo de dar todo por este mi club. Sin más que decir ¡MACHO LEVANTE!

La verdad tras la publicación de Morales

Morales salió con este escrito a la noticia que SUPER pudo contrastar y en la que este medio se reafirma. Quico Catalán tuvo un encuentro con su agente y le trasladó que ahora mismo no va a salir del equipo, cerrándole la puerta de salida en el mercado de enero.

Es cierto que tiene una cláusula liberatoria para el próximo verano en caso del hipotético descenso, si bien es el segundo jugador que más juega y es una pieza imprescindible en la plantilla, además de capitán. Eso fue lo que le trasladó el presidente, Quico Catalán al agente de Morales.

El directivo granota quiere terminar la temporada con la plantilla más competitiva posible para pelear por la permanencia y por eso no escuchará ninguna propuesta para sacar a Morales de Orriols.