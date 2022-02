Mientras hay vida hay esperanza. El tópico sirve de poco para el aficionado granota, pero sirve. El encuentro en Getafe está encima de la mesa como una nueva oportunidad, y ya van muchas. La afición de hecho no ha dejado de remar en una carrera en la que el Levante UD encontraba obstáculos y el resto de equipos viajaban en primera clase.

A nueve puntos del Mallorca, primer equipo fuera del descenso, el cuadro de Alessio Lisci no llega a Getafe mirando a los ojos al rival sino mirando su ombligo. La mejoría empieza por sumar de tres en tres casi sin importar quién está delante. Y es ese escaso margen de error lo que obliga a pensar en un «imposible». Pero el propio Martín Cáceres, último y único refuerzo granota en el mercado invernal reconoció, a su llegada a València, que ha llegado al Ciutat porque piensa en que la salvación no es una utopía.

En el Coliseum, el equipo llega en un momento de calma tensa. Ni tranquilo, ni con ese éxtasis que vivía el Levante después del triunfo ante el Mallorca y previo al KO contra el Cádiz. Aquel fue un momento duro y un golpe inesperado. Por fondo y por forma. Porque la primera victoria llegó tarde pero al menos, pensando en el calendario, el aficionado pensaba en tres más contra los gaditanos y otros tantos ante el Getafe para pensar en la salvación.

Ahora sin embargo de nada, o de poco, vale lamentarse de lo que sucedió antes del parón en el Ciutat de València. Esa derrota contra un rival directo generó un enfado lógico. Sin embargo, el objetivo hoy es despojarse de cualquier mala ‘vibra’ y pensar en un triunfo contra el cuaro azulón en el Coliseum Alfonso Pérez. Con una victoria, la salvación estará prácticamente igual de complicada, pero al menos se consigue sacar una alegría a una afición que hace escasamente un año disfrutaba de una semifinales de Copa del Rey y que ahora se ve con un paso en el precipicio.

En cualquier caso, el vestuario tiene claro que no puede dejarse llevar y tiene la mente puesta en luchar mientas las matemáticas digan lo contrario. Por eso se espera un arranque intimidante ante el Getafe con el objetivo de adelantarse en el marcador y a partir de ahí hacerse fuerte. Y ese es precisamente uno de los puntos a mejorar sí o sí. Sin excusas.

Tema defensivo

En esa mejoría defensiva ha trabajado Alessio Lisci durante el parón y además va a contar con Cáceres, quien se ha convertido en el único refuerzo en global. «Quería viajar lo antes posible para poder jugar cuanto antes. Será cosa del míster pero uno está disponible. Si me toca jugar bien y si no, también. Pero bueno, no porque venga Martín Cáceres nos vamos a salvar, pero bueno, sé lo que vengo a aportar.», señaló el uruguayo, quien hoy puede estar con el resto del equipo en el viaje a Madrid y podría debutar.

Reencuentro con Mayoral

El Getafe sí acudió con más fuerza al mercado invernal y ahí apareció la oportunidad de Borja Mayoral. El delantero madrileño se marchó directo al Coliseum con el objetivo de pelear por la salvación con Quique Sánchez Flores y su debut no pudo ser mejor. Gol y sensación de que la costará poco encajar en el cuadro azulón. Junto a él estarán también los otros futbolistas que han firmado por el Getafe: Gonzalo Villar, Okay Yokuslu y Óscar Rodríguez. El cuadro dirigido por Quique tiene así más piezas añadidas a un equipo que ya de por sí había conseguido mejorar el rumbo. Tanto que ahora mismo está a más de un partido de la salvación.

Sin Morales

El Levante nunca ha ganado en Primera División sin José Luis Morales en el campo desde el estreno del jugador en la Liga en la temporada 2014-15 y este viernes intentará acabar con esta mala racha en Getafe, donde el madrileño no jugará por sanción. El capitán del Levante se perderá el partido en el Coliseum Alfonso Pérez por acumulación de tarjetas amarillas en la que será su segunda ausencia en la presente temporada, ya que por culpa del coronavirus fue baja en La Cerámica el pasado 3 de enero.