Las bajas en defensa ponen al Levante en una situación comprometida de cara al duelo ante el Lugo. Javi Calleja, frustrado por la cantidad de lesiones que ha sufrido su equipo en los últimos partidos, no tiene más remedio que otear opciones que garanticen el nivel en la retaguardia defensiva.

A la baja de Sergio Postigo, se le suma la ausencia de Álex Muñoz, quien sufrió una dolencia en el aductor y que no estará ante el Lugo, por lo que Calleja solo contará con un Róber Pier que sí confirmó como titular de cara a mañana domingo. No despejó la duda de quién acompañará al gallego, pero habló de las opciones que puede manejar. Retrasar a un hombre del centro del campo o darle minutos a Carlos Giménez, de quien tuvo buenas palabras.

“Si no hemos puesto excusas antes tampoco lo haremos ahora. La mayoría son baja en defensa. Álex Muñoz no llega. Pensamos en jugadores que nos den garantías en esa zona. Me pregunto por qué se han producido tantas. Será por la carga de partidos o por las recaídas. Hay muchas lesiones y a mí me gusta contar con todos los jugadores. Las lesiones son lo peor del fútbol”, comentó.

“Cuando ha jugado Carlos Giménez lo ha hecho muy bien. Se le abren las puertas para poder entrar de inicio o de banquillo, pero yo lo veo preparado para jugar con nosotros. A Mustafi lo veo bien, aguantando las cargas y avanzando poco a poco. Le espero en unas semanas con el equipo”, aseguró el técnico.