A falta de tres jornadas para que finalice la temporada de Segunda División la lucha por el ascenso a Primera está al rojo vivo. Los cinco primeros equipos de la clasificación, Las Palmas, Eibar, Granada, Deportivo Alavés y Levante, se encuentran en un estrecho margen de dos puntos de diferencia, teniendo canarios y armeros 67, granadinos y babazorros, 66, y levantinistas 65.

Una puntuación que viene explicada por las malas rachas que han tenido en los últimos partidos los cinco conjuntos, en los que han desperdiciado la oportunidad de distanciarse o superar a sus perseguidores y afrontar el final de liga con la mayor calma posible. Ahora, cualquier pinchazo puede costarle el ascenso directo a cualquier club... si sus competidores deciden aprovecharlo. Y es que las últimas jornadas todos han fallado.

Empeñados en no ascender

La Unión Deportiva Las Palmas, que se impuso este lunes por la mínima al colíder, el Eibar, tan solo ha conseguido ganar un encuentro de los últimos diez disputados, lo que le habría hecho bajar varios puestos en la clasificación y quizá, en otras condiciones, despedirse del ascenso.

Por otra parte, el conjunto armero ha querido 'solidarizarse' con el equipo canario, siendo incapaz de obtener más de una victoria en los últimos siete partidos de liga. Aún así, e incluso con la derrota en casa frente a Las Palmas, mantiene el coliderato de la categoría, y, hoy por hoy, obtendría el segundo y último puesto de ascenso directo.

A un punto de distancia se encuentran el Granada y el Deportivo Alavés, que empataron entre sí en la última jornada de liga, desaprovechando otra oportunidad para poner tierra de por medio entre rivales directos.

Los andaluces tan solo han conseguido un triunfo liguero en los últimos seis duelos, mientras que los alaveses han cosechado tres victorias, pero en los últimos once choques de Liga. Unos números que dejan mucho que desear.

El Levante también ha fallado

El Levante, en la quinta posición, que otorga una plaza para los 'play-offs', pero no el ascenso directo, también ha tenido opciones de agarrar el liderato. La última, el pasado fin de semana en el encuentro frente al Tenerife, que acabó perdiendo por la mínima.

Los 'granotas' tan solo han ganado dos de los últimos diez partidos, resultados que han hecho imposible el objetivo de situarse en las dos primeras posiciones de liga, que otorgan el ascenso directo.

Sin embargo, a falta de tres jornadas para el final, los de Javi Calleja están a un tiro de piedra no solo del segundo, sino del primer puesto. En los últimos tres encuentros que quedan contra Ibiza, Villarreal B y Oviedo, el conjunto levantinista no puede fallar, a pesar de que sus últimos pinchazos no les hayan costado caro.

El ascenso a Primera División está al rojo vivo, aunque no por méritos de los cinco primeros equipos, sino más bien por lo deméritos de unos y otros. Una situación que el Levante puede aprovechar para colarse en las primeras posiciones. Confiar en los fallos de los rivales no siempre sale tan bien.