Es muy complicado que el Valencia fiche a Arambarri con los números en los que se maneja y totalmente imposible que además lo haga rápido. Que no juega los partidos por molestias es tan verdad como cuando Ángel Torres dijo que Bordalás seguía siendo su entrenador, pero la operación está pendiente de muchas más aristas. Por un lado hay que ver lo lejos que está dispuesto a llegar el uruguayo a la hora de forzar su traspaso, una situación parecida a la de Wass con la diferencia de que por el danés no ha llegado ninguna oferta. Y, por el otro, el Valencia tiene que nadar y guardar la ropa para no quedarse a dos velas, motivo por el que mantiene caliente la alternativa de Lerma y sondea terceras opciones. ¿Hasta cuándo? He ahí la cuestión.

Salidas

Que el único ingreso por ahora sea el de Rodrigo de Paul no ayuda en un momento en el que ha quedado claro que Alderete fue la excepción y que la norma sigue siendo la de salir antes de entrar. Sin embargo, la realidad es que el debate sobre si retener a Guedes está más fuera que dentro, donde saben que el portugués es la opción menos remota con la que cuadrar un presupuesto para el que hace tiempo que Lim ni está ni se le espera. Habiendo quedado claro que el fichaje del ‘6’ es el estratégico, la credibilidad del proyecto se medirá en función de quien sea.

Esperando por Vezo

Ganó el Levante su amistoso de rigor contra el Atromitos y lo hizo con un gol del central portugués, su particular Guedes. El ex del Valencia es la opción más real de traspaso en estos momentos, lo cual ya habla claro de cómo están las cosas.

Desliz

Sabíamos que iban a ser los Juegos de las pantallas aunque no por lo que pasó este martes en la Villa, nada que no esté a la orden del día en estos tiempos de indiscreción.