Gracias a la presencia de media docena de valencianos con la selección, la espera ha sido más llevadera. Pero tras la victoria anoche en Kosovo, otra vez con gol de la terreta, el que marcó Fornals, vuelve LaLiga y con ella ese Valencia de Bordalás que nos dejó con ganas de más después de las tres primeras jornadas. Faltan tres días para Osasuna y todavía quedan internacionales como Alderete y Maxi desperdigados que van a volver muy justos por obra y gracia del TAS. Pero aun así la espera no sabe a angustia sino a gloria. Con la duda de si Gayà conecta o no con el pelotón, los fichajes llevan dos semanas adicionales de trabajo y la moral sigue por las nubes. Todo son buenas sensaciones, empezando por el ciclón en el que se ha convertido el crack de Soler, alrededor de un equipo que se ha conjurado para volver a ganar fuera de casa. No solo es que toque sino que es necesario de cara a pelear por objetivos ambiciosos. En el debate sobre si hay equipo para Europa, los puntos que se sumen a domicilio tienen mucho que decir.

¡Bravo!

Era muy difícil y no pudo ser. Pero el Levante dio la cara en Lyon, donde volvió a perder por la mínima. Las de Villacampa vendieron cara su piel y se vuelven sin el acceso a la fase de grupos de la Champions pero con la certeza de que esta temporada pueden hacer cosas grandes.

Ambición

Es también lo que destila Claver en su entrevista, en la que habla de ganar «títulos». La primera oportunidad de conseguirlo es en la Supercopa y ante su exequipo. El regreso de un hijo pródigo como él es especial, más aún tras ver cuál fue el recibimiento en La Fonteta. Sin embargo, más importante en estos casos que el regreso a los orígenes es hacerlo estando todavía en buenas condiciones para seguir rindiendo. Y Claver, por suerte, lo está.