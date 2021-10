Solo hay algo más importante que renovar a Gayà y Soler. Que el Valencia no se vea obligado a venderlos en uno o dos años. Renovar a los capitanes no garantiza que se queden si el club sigue condenado a desprenderse de sus principales activos. Porque la triste realidad del Valencia es que la situación económica obliga a hacer traspasos. Guedes y Maxi están en la rampa de salida en verano. Se asume que podrían salir si llegan buenas ofertas. ¿Y quiénes serán los siguientes? La nómina de jugadores importantes que pueden dejar dinero en caja se va acabando. Por lo tanto, hay que renovar a Gayà y Soler, pero por encima de todo hay que hacer bien las cosas deportivamente, ingresar dinero, crecer y no verse obligado a venderlos en un futuro no muy lejano. Esperamos que ese día nunca llegue. Si es por ellos nunca llegará. Es la suerte. Es lo único que me tranquiliza.