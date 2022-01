Ganar es el primer paso para cambiar el rumbo. En el estadio Balear el Valencia tiene en juego los cuartos de final y metiéndose en la siguiente ronda Bordalás manda un mensaje claro. Con una plantilla con deficiencias, y con un calendario sencillo todo hay que decirlo, el equipo está a tres partidos de una final. Eso sí, primero hay que ganar hoy. Pero con ese triunfo en el bolsillo (si se diera), lo de los fichajes no puede tener excusa porque además la Copa es otro camino a Europa que poco se está repitiendo. Como en otras tantas ocasiones, y con la final tan lejos, a estas alturas parece difícil pero si el camino liguero es largo el copero te ofrece el objetivo a un paso y con un título en el bolsillo. Hay que poner todos los esfuerzos posibles. Y de paso, con un trofeo tan cerca, la propiedad se ve aún más obligada a fichar jugadores para que el técnico tenga recursos suficientes. Es un ‘win win’ de manual. No tengo ninguna duda además que Bordalás, si gana hoy en el estadio Balear, volverá a repetir en rueda de prensa eso de que hay que fichar jugadores porque «para crecer se necesitan más futbolistas». Y no miente. El Valencia no puede -no debe- quedarse otro año sin Europa. El estatus no hay que perderlo.