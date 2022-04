No siempre fui un enamorado de la regularidad de Parejo. Sus altos y bajos me generaban dudas sobre su verdadero nivel. No tanto por su ‘pico’ sino por cuántas veces lo mostraba. Y Parejo me demostró que no era tanto cuándo sino con quién. Con Valverde mantuvo el nivel, con Nuno y ese trivote con André Gomes y Javi Fuego fue de recital en recital, y con Marcelino, sin ser tan regular como con los dos anteriores, siempre apareció en los momentos clave.

Esos primeros seis meses de 2019 o arranque de la 2017/18 fueron una absoluta delicia. Sin embargo, Meriton no entendió qué tenía Parejo. Un jugador diferencial y que mostró en el Allianz Arena el motivo por el que es un jugador de Matrícula de Honor. Su fallo en el 1-0 de Lewandowski habría puesto nervioso a cualquiera pero no a Parejo. Acostumbrado al murmullo cuando ha fallado en su carrera, lo suyo es sangre fría de manual. Y ahí estaba para dibujar el 1-1. Una obra de arte y un golpe directo a Meriton. Vídeo: Así fue el histórico gol de Chukwueze que mete al Villarreal en semifinales de la Champions