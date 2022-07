Hacer las cosas bien no es tan difícil

El Valencia juega un amistoso y el eco de la ATE todavía está en el ambiente. Y por el bien de todos, el acuerdo debe llegar pronto y de la mejor manera posible. No tiene sentido que Meriton no llegue a los mínimos exigidos. Si de alguien es culpa de haber tardado es de Peter Lim y es él quien debe asumir los costes. A partir de ahí todos somos conscientes de que hace falta una cosa y está muy clara: conseguir que todo quede bien claro por escrito y sin ninguna escapatoria para el propietario. Por el bien del Valencia CF y de València. De sus aficionados y de sus ciudadanos. Y hay que recordarle a Layhoon que si alguien es responsable es Meriton. Es la empresa para la que trabaja. Y es Peter Lim. Si lo de este viernes fue un paso atrás, son muchas veces las ocasiones que el Valencia CF tuvo la oportunidad de dar solo un paso al frente y no lo dio. Por suerte para el conjunto de Mestalla apareció el acuerdo con CVC. Pero parece que ni con esas.