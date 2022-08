El fichaje de la ilusión

El fichaje de Cavani se ha convertido para el Valencia en un asunto que trasciende lo deportivo y hasta lo económico. La ilusión está disparada como hacía tiempo que no. Y eso es mucho con todo lo que ha llovido. Estratégicamente, después de años de sinsabores y encogimiento, cuesta y mucho entender que ante una oportunidad así la operación no esté ya cerrada. Gattuso ha hecho y pedido el esfuerzo, los números están encarrilados desde hace dos días y el jugador, deshojando la margarita, se mantiene a la espera en Madrid.

La pelota, una vez más, aparece en el tejado de Lim. Pese a haber dado la luz verde al traspaso de Almeida, el máximo accionista no ha hecho lo mismo con el incremento anticipado del cinco por ciento de la cifra de negocio que le permite LaLiga y por el que habría espacio de sobra para el Matador. Pero no. En lugar de eso, hay una legión de intermediarios (dos en especial), tratando de colocar a Maxi Gómez y cruzando los dedos para que con Latasa el Rayo no se olvide de Marcos André. Con el Villarreal pensando primero en el Hadjuk Split y después en Mojica más un Niza con dinero pero sin pedigrí de cara al Mundial, el panorama no podía estar más despejado. Una oportunidad que no se debería de escapar.

NUBARRÓN

Con Cavani en particular y el mercado de fichajes en general, el problema del Nou Mestalla se ha quedado en segundo plano. Sin embargo, como se encargó de recordar Sandra Gómez, eso no significa que haya dejado de existir. A Layhoon, que dijo lo del «paso atrás», le tocará darlo adelante. O quedarse de brazos cruzados esperando una propuesta de convenio o coger el toro por los cuernos presentando el proyecto con los requisitos pertinentes para la ciudad.

SE QUEDA

Su representante y el club tratan de quemar las últimas naves, pero Campaña está muy cerca de quedarse en el Levante UD y las partes se preparan para que sea lo más llevadero posible. No es la situación ideal, menos aún en su última temporada de contrato y con un sueldo que en Segunda continúa siendo importante. Un problema que viene de lejos.