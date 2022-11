Hugo Duro no puede ser el jugador 17 del Valencia

Gattuso tiene poco y joven donde elegir en este Valencia, pero hay que pedirle que maximice todos los recursos de su plantilla. El entrenador del Valencia está obligado a exprimir y sacar el máximo rendimiento a todos sus jugadores y eso es algo que no está pasando con Hugo Duro. El delantero madrileño está para más. Para mucho más.

No puede ser que la temporada pasada fuera uno de los jugadores importantes con diez goles (uno en la final de Copa) y este año se haya convertido en el jugador número 17 del equipo. Si para Lim el objetivo primordial de la temporada es «revalorizar jugadores», algo está haciendo mal Gattuso con Hugo Duro. Porque ni puede ayudar al equipo en el campo (solo ha jugado el 26% de los minutos) ni aumenta su cotización. Rino tiene que encontrarle un sitio en su once o en su rotación por el bien del jugador y del equipo. El Valencia no puede permitirse el lujo de prescindir de su carácter contagioso y de su ayuda. Y después de una racha de 2 puntos sobre 12, menos.