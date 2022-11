"Al juego que os gusta jugar a algunos de vosotros yo no juego. Por muchos años a algunos de vosotros les gusta jugar". Esa frase de Gattuso en la previa contra la Real Sociedad me viene a la cabeza desde que salió de la boca del italiano. "Por muchos años". Y ojo, ni traducción ni nada. ¿Gattuso conoce a los periodistas de Valencia por muchos años o es que alguien se ha encargado de ‘intoxicarle’ de esa manera? ¿Le interesa a la prensa que vaya mal o a Gattuso? Y ojo, en otras temporada el ambiente ha podido ser más caótico o hasta ‘tóxico’. Razón no le falta a muchos de los que critican. Pero... ¿este año? ¿De verdad? ¿Qué periodista ha apuntado a Gattuso? ¿Qué periodista ha apuntado a los jugadores? Por eso la frase de «por muchos años» me huele a cortina de humo. La enésima de Meriton. Porque no hay nadie en esta ciudad que no desee los 3 puntos contra el Betis. Y si hay alguien que no, es una minoría. Pero a Meriton le interesa el ruido negativo. ¿Por qué? Ellos sabrán.