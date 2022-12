Desde el miércoles me han preguntado varias veces con quién voy en la final de la Copa del Mundo. ¿A quién voy a apoyar, che? Pues a Argentina, como no podía ser de otra manera. ¿O acaso existe otro país -al margen de España- que nos haya regalado tanto talento y tanta felicidad a los valencianistas? Yo lo siento por los franceses, pero me crié escuchando los relatos sobre el carismático Mario Alberto Kempes, sus goles en la final de Copa del Rey o el inmenso orgullo que produjo en el pueblo de Mestalla ver a su estandarte, melena al viento y brazos abiertos, convertido en figura mundial después de decidir la final del 78 con el ‘10’ albiceleste a la espalda. También crecí cantando el «Vamos Pablito Aimar, que la gloria volverá, como Kempes y el Piojo, otro ‘pibe’ inmortal». El ‘21’ me hizo creer en la magia sobre un campo de fútbol y para más inri sería protagonista directo de la victoria argentina como persona de confianza en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

¿Necesitan más argumentos? ¿O les recuerdo al ‘Piojo’ cabalgando en La Cartuja en el 99 para ganar la sexta Copa del Rey blanquinegra? ¿O el ‘ADN Bronco y Copero’ del Kily González? ¿O a Roberto Fabián Ayala volando en La Rosaleda para hacer campeón de Liga al Valencia CF 31 años después? Pues el ‘Ratón’, además, también está en el ‘staff’ de Scaloni. Y por si fuera poco, en el campo habrá dos viejos conocidos como De Paul o Nicolás Otamendi, que en solo una temporada nos recordó tiempos mejores. Y que me perdonen, de verdad, personas como Jocelyn Angloma, Didier Deshamps o Alain Roche, pero ‘muchachos’, el valencianismo está en deuda con el fútbol argentino, por lo que tengo muy claro a quién voy a ‘alentar’.