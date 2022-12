Nottingham públic

El pasado viernes pudimos ver al Valencia CF de nuevo sobre el verde. Un partido que conmemoraba el centenario de Mestalla sin mayor trascendencia si no fuera por dos cosas: la anecdótica derrota y lo desangelada que estuvo la grada.

Sobre la derrota poco que destacar. Un partido de rodaje, donde los de Gattuso cometieron errores de bulto que acabaron costando un partido sin mayor trascendencia que la de ir sumando minutos a aquellos futbolistas que no han estado en competición mundialista, así como la de reintegrar a los que sí que fueron. Solo el debut de Iago Herrerín, el gol de Hugo Duro y la reaparición de Diakhaby, dieron algo noticioso en el plano deportivo. Me preocupa más lo de la grada vacía.

No recordaba un Mestalla tan vacío desde época de pandemia (y porque la normativa obligaba a ello). En el marco de las celebraciones del viejo santuario de Mestalla, pudimos ver una representación de algunos momentos históricos de la entidad valencianista como la aparición de Guillot conmemorando el primer partido europeo en Mestalla; Vidagany, que lo hizo recordando el primer duelo contra el equipo británico; o los héroes de la Supercopa de Europa de 1980 con Arias a la cabeza.

Imágenes preciosas si no fueran porque fue un homenaje sin gente. Las gradas estaban a una hora y media del partido totalmente desangeladas y, eso, a mi me duele en el alma. Pero durante el encuentro no fue mejor. El eco de los gritos e instrucciones resonaban en el campo como si de un partido a puerta cerrada fuera. Terrible. Para mí, el club se equivocó en la elección del partido, la fecha y, sobre todo, el precio. No puedes pretender que se llene Mestalla a una semana para Navidad, contra un equipo histórico pero sin reclamo en cuanto a estrellas y haciendo pagar a los socios. Así no.

¿Tanto cuesta tener detalles con la afición? Seguramente los que manejen el ticketing en el club me digan que abrir Mestalla cuesta dinero, que hay que cumplir unos números y que hay X o Y equipo que lo hacen y nadie les dice nada. Pero es que eso a mí me da igual. Creo que lo justo habría sido que el abonado (que lleva más de un mes sin fútbol en Mestalla) pudiera ir gratis al partido con su abono y te digo más, que pudiera sacar alguna entrada reducida o invitación para algún acompañante. Eso o poner precios tan populares que te garantizaran la asistencia.

Porque en estos casos, el club debería priorizar que se llenara el campo y que el homenaje sea de verdad una estampa inolvidable antes que intentar hacer caja con un duelo que, si sale bien, puede ser precioso pero, si sale mal como ocurrió, es algo con ganas de olvidar.

Lo peor de todo es que se veía venir. Había gente en el club que advirtió que podía complicarse con estas variables mencionadas anteriormente y se optó por invitar a gente, sortear entradas y dar a medios de comunicación.

Esto tiene un problema aún mayor, había gente que había comprado religiosamente su entrada y se topó con que el club invitó a colectivos, escuelas y asociaciones por encima de las posibilidades de lo que podría ser lo normal en un partido que se suponía especial. Y ojo, no me parece mal que se donen entradas a la prensa para que sorteen siempre y cuando se cuide al abonado y todos los medios tengan por igual la oportunidad de ofrecer a su audiencia.

Sea como fuere, con este Valencia CF estamos acostumbrados a una de cal y otra de arena. Y de la misma forma que aplaudo que vayan a reducir el número de acciones, que tomen nota para el futuro: la afición está por encima de todo.