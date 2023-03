Lo del VAR, en Primera, es para morirse de risa. O para llorar de impotencia. Según se mire. En todo caso, un despropósito sin credibilidad alguna. Y, en ocasiones, un insulto a los aficionados. La herramienta creada para evitar polémicas en el mundo del fútbol, las provoca con gran facilidad. No hay fin de semana que no perjudique al Valencia CF. Lo de pitar una falta involuntaria en una portería, minutos después de dejar marcar en la contraria, tiene guasa. Es cierto que Foulquier pisó la bota de Memphis Depay en el Metropolitano, pero también es cierto que, hace unas semanas, Gonzalo Plata se llevó por delante a Justin Kluivert en el Nuevo Zorrilla. Las dos acciones, similares, terminaron en gol. En el primer caso, el VAR intervino para anular el tanto del valencianista Hugo Duro. En el segundo, hizo la vista gorda para que el gol del vallisoletano Larín subiese al marcador. Al final, el mismo resultado: derrota del Valencia CF. El fútbol pierde esencia y gana en injusticia. Curioso. Y, al mismo tiempo, lamentable. El criterio arbitral es un disparate. Y, en ocasiones, raya lo absurdo. La falta de unanimidad en las decisiones irrita a los aficionados. Con razón, evidentemente. El 90% de los telespectadores de Levante Televisión, de hecho, cree que el Valencia CF está señalado por el VAR. Es el contundente resultado de la encuesta planteada, esta semana, en el programa deportivo A Balón Parado.

El tiempo de tertulia, en el que participaron los redactores del periódico Superdeporte, Rafa Jarque, Manel Juan y Mario Monsalve, sirvió para consolidar el mismo argumento. «No creo en conspiraciones, pero el Valencia CF, este año, es el más perjudicado por el VAR», comentó Jarque. En la misma línea se manifestó Manel Juan: «Siempre creeré en la honestidad de los árbitros, pero los números dicen que están perjudicando al Valencia. Entiendo que con mala suerte. Ahora bien, esta temporada duele más, porque el Valencia está donde está y cada punto es oro. La diferencia entre perder y empatar es entrar en descenso o no». Monsalve, por su parte, fue más allá: «Pienso que el Valencia tendría que hacerse respetar un poco más ante los estamentos arbitrales. Otros equipos en la misma situación han mostrado públicamente su malestar».

El parón liguero, con motivo de los compromisos internacionales, abre un tiempo de análisis y reflexión en el seno del Valencia CF. La derrota contra el Atlético de Madrid, los siete partidos consecutivos sin ganar fuera de casa y los seis encuentros sin marcar a domicilio han vuelto a disparar todas las alarmas en el club de Mestalla. La endeblez defensiva y la falta de acierto en ataque han condenado, de nuevo, a los de Baraja al pozo de Primera. El equipo blanquinegro duerme, desde el domingo, en posiciones de descenso. Y ahí seguirá, al menos, hasta el próximo lunes 3 de abril. El pinchazo en el Metropolitano no admite discusión. De ningún tipo. Fue justo. Y punto. Cuando un equipo no compite, no crea peligro y no transforma las pocas ocasiones de gol que genera es muy difícil que consiga algo positivo. «Sin duda, es el peor partido desde que Baraja está en el cargo», apuntó Rafa Jarque.

Aún así, la derrota contra el Atlético de Madrid, quizá, entraba en los planes. La cuesta de finales de febrero y principios de marzo era brava. Pese a ello, no ha ido mal. Real Sociedad, Barcelona, Osasuna y Atlético de Madrid. Dos victorias y dos derrotas. El equipo enfila, ahora, el repecho de abril, un mes decisivo. Ya no valen las excusas. El Valencia CF se juega la permanencia contra rivales directos. Ganar o ganar. No hay otra. «O aprietas ahora o… lo vas a tener muy complicado», apuntó monsalve.

Mientras, en Segunda División, el LUD continúa con la pólvora mojada. El club de Orriols necesita goles para seguir soñando con el ascenso. El pasado fin de semana sumó el tercer partido consecutivo sin ganar. El tercero, sin marcar. Bandera roja. Bouldini, Soldado y Wesley, desaparecidos. SOS. El equipo no reacciona. Y la liga da un vuelco. Dominan SD Eibar y Granada CF. Se deshinchan UD Las Palmas, Levante UD y D.Alavés. Los de Calleja caen a la cuarta plaza, pero recortan un punto a la segunda. Increible. Pero cierto. El sueño sigue vivo. Soñemos.