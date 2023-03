El uno por el otro y la casa sin barrer

El temita del Valencia tirando balones fuera como si el estadio no se hubiera hecho por culpa totalmente ajena a su figura y los políticos saliendo a hablar cada vez que alguien del club abre la boca cansa. Le cansa al aficionado y le cansa a todo hijo de vecino, que sabe lo que va a pasar cada vez que uno de ellos comenta algo del Nuevo Mestalla. Porque al final, y visto lo visto con el proceso de venta, Amadeo y Aurelio mediante, lo único importante y vital aquí es dejar todo firmado. Pero de verdad. No como cuando Salvo dijo que en 2019 el Valencia estaría jugando en Cortes Valencianas. Por eso, lo que digan unos y otros me genera hasta enfado mientras juegan con la gente y se aprovechan del ambiente y del ruido. En definitiva, los días pasan, en club no firman obligaciones y desde las autoridades ya no se cede ni un palmo -algo lógico la verdad-. Y mientras, lo verdaderamente importante sucede el lunes. La salvación está en juego.