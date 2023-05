Javi Guerra merece focos, Layhoon y Corona, no

Me puso de mala leche ver a Corona y Layhoon posar con Javi Guerra en la foto. Sobre todo porque el éxito del chaval es de todos menos de dos personas que no están mejorando al Valencia en absolutamente nada. Porque Corona no fue tan valiente cuando llegaron del vuelo de Estambul previo paso por Singapur mientras Solís daba las explicaciones tan poco creíbles a su llegada de reunirse con Peter. Como se pudo ver en el vídeo, Solís se paraba y él pasaba de largo para sorpresa de nadie. Es el ejemplo un poco de su paso por el club. Mientras, de Layhoon se sabe poco y tampoco parece estar muy claro de qué es capaz. Porque ni ha mejorado lo deportivo desde que se fue Anil, ni ha desbloqueado el estadio, ni ha logrado acercarse al aficionado. En definitiva, Javi Guerra merece cada uno de los focos que le apuntaron en una renovación merecida a pulso. Pero algunos de los que aparecieron en la foto deberían esconderse. Como mínimo.