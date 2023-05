Mestalla y el Arena

El Nou Mestalla envejece sin haberse inaugurado. Y para los cien años del viejo se reclama iluminación cuando no hay encendida ni una vela. Una ciudad como València se merece bastante más que eso. Y no necesariamente un Mundial. Mejor, por ejemplo, un pabellón como el Roig Arena. El miércoles, en el tradicional Marketing Meeting de Valencia Basket, Víctor Sendra ofreció un sinfín de detalles sobre esa obra que sigue construyéndose al lado de L’Alqueria. Un recinto que no será una ‘Nueva Fonteta’ sino un complejo multiusos para deporte, conciertos y congresos. El pabellón más grande de Europa, de última generación, con detalles de absoluta vanguardia y actividad los 365 días del año. Las comparaciones son odiosas y además todas se caen por su propio peso. Pero a la hora de hablar de estadios y de proyectos no se puede perder de vista cuál es el ejemplo a seguir. Por mucho que en materia de inversión (y de tantísimas cosas) sea un sacrilegio meter en el mismo saco a Lim que a Juan Roig.

Permanencia La salvación es un alivio infinito pero no algo que haya que celebrar. Si acaso, es algo que agradecer a los que con todo en contra están a punto de conseguirla. A Baraja por la valentía de tirarse al ruedo y a los jugadores que han dado la cara, sobre todo a los recién llegados. En vísperas de la visita del Real Madrid, y a la espera de saber si el meneo del City es bueno o malo o tiene igual para el Valencia, lo ideal sería sumar los puntos necesarios cuanto antes. Por un lado, porque ya está bien de tanto sufrimiento. Y por otro, porque la pelea continúa. Si nadie lo remedia, la próxima temporada será un calco de esta. Y el peligro del descenso, que aún no ha desaparecido del todo, ha sido demasiado como para no tomar medidas y además muy serias. Las movilizaciones suman pero no son suficiente, como tampoco las fotos de reuniones sin condimento. Del mismo modo, la investigación de la Hacienda portuguesa señala un camino que también tiene abierto aquí la fiscalía provincial y que no habría que tomar a broma. ¿A quién puede molestarle que se investigue y que se llegue a fondo por el bien del Valencia?.